Europei, Italia argento nella staffetta mista

La staffetta dell'Italia ha conquistato la medaglia d'argento nella staffetta mista a cronometro agli Europei di ciclismo, in corso in Francia. Il sestetto azzurro composto da Filippo Ganna, Lorenzo Milesi, Marco Frigo, Vittoria Guazzini, Elena Cecchini e Federica Venturelli è stato battuto per una manciata di secondi dalla Francia. Il bronzo è andato alla Svizzera
Dopo l'oro nella crono U23 di Federica Venturelli e l'argento di Ganna nella prove elite uomini, arriva un'altra medaglia per l'Italia nelle prove contro il tempo. Gli azzurri conquistano infatti l'argento nella staffetta mista. Filippo Ganna, Lorenzo Milesi, Marco Frigo, Vittoria Guazzini, Federica Venturelli e Elena Cecchini sono secondi per soli 6" alle spalle della Francia, terza la Svizzera. Dopo aver chiuso la frazione maschile con 25'' di vantaggio sulla Francia, le transalpine hanno recuperato nella frazione femminile.
L'ordine d'arrivo
- 1. Francia 47'42''70
- 2. Italia +6''38
- 3. Svizzera +40''11
- 4. Germania +1'25''10
- 5. Lussemburgo +2'04''06
- 6. Ucraina +3'27''33
- 7. Estonia +3'38''75