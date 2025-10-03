Chantal Pegolo bronzo nella prova juniores

Dopo l'argento mondiale in Ruanda Chantal Pegolo ha conquistato oggi il bronzo nella prova in linea juniores ai Campionati Europei di ciclismo in corso in Francia alle spalle della spagnola Ortiz e della svizzera Grossmann che ai Mondiali era invece arrivata alle sue spalle. Per l'Italia è la quinta medaglia nella competizione dopo l'argento della Ciabocco sempre di oggi

Stesso podio del mondiale in Ruanda con un'inversione di posti fra la svizzera Grossmann, oggi seconda, e la nostra Chantal Pegolo che invece alla fine ha conquistato il bronzo . Alla spagnola Ostiz Taco, dominatrice indiscussa della categoria, l'oro nella prova in linea juniores disputata oggi in Francia ai Camponati Europei. Per l'Italia è la quinta medaglia nella competizione dopo l'argento di oggi della Ciabocco nella prova femminile under 23, dell'oro di Federica Venturelli nella crono U23, dell'argento di Filippo Ganna nella crono maschile elite e di quello della staffetta mista.

Pegolo: "Stagione meravigliosa da incorniciare"

Grande soddisfazione all'arrivo per Chantal Pegolo: "Sono felicissima, ringrazio Marco Velo, il mio preparatore Luca Quinti, il mio manager, penso che siano emozioni indimenticabili". Stagione lunga con vittorie anche in pista: "Ho fatto il primo posto ai mondiali a eliminazione, l'argento nella corsa a punti. Abbiamo fatto una bella preparazione a Livigno ed è stata una stagione meravigliosa, da incorniciare"