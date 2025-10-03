Eleonora Ciabocco argento europeo in linea U23

Ancora una medaglia per la spedizione azzurra ai Campionati Europei di ciclismo in svolgimento nel sud della Francia. E' l'argento di Eleonora Ciabocco, nella prova in linea donne U23 vinta dalla spagnola Paula Blasi Cairol, già bronzo ai mondiali in Ruanda
Ai campionati europei di ciclismo in corso in Francia arriva la quarta medaglia azzurra. Dopo l'oro di Federica Venturelli nella crono U23, l'argento di Filippo Ganna nella crono maschile elite e quello della staffetta mista, un altro secondo posto per la spedizione azzurra. A conquistarlo Eleonora Ciabocco, che conquista l'argento nella prova in linea femminile Under 23. L'azzurra, nonostante un problema meccanico nella prima parte di gara, riesce a recuperare quasi due minuti di ritardo e ad arrivare seconda dietro alla spagnola Blasi per soli 9 secondi. Bronzo per la francese Bego
Ciabocco: "Devo fare un monumento a Venturelli"
“Devo fare un monumento a Federica Venturelli – ha detto al termine la 21enne marchigiana, già quarta al mondiale in Africa – che mi ha aiutato a sistemare la catena e poi mi ha letteralmente trascinato per riprendere il gruppo. Negli ultimi chilometri sapevo di essere la più veloce in volata. Ho stretto i denti in salita ma quando Paula è scattata, all’ultimo chilometro, ci siamo guardate un po’ e questo gli ha permesso di andare via. Forte dell’esperienza del mondiale ho atteso la volata e sono contenta di questa medaglia.”
L'ordine d'arrivo, la top 10
- 1) Paula Blasi (Spagna) 2:30:28
- 2) Eleonora Ciabocco (Italia) +0:09
- 3) Julie Bego (Francia) s.t.
- 4) Viktória Chladoňová (Slovacchia) s.t.
- 5) Linda Riedmann (Germania) +0:25
- 6) Maud Oudeman (Paesi Bassi) +0:26
- 7) Lore De Schepper (Belgio) +0:45
- 8) Emma Siegers (Belgio) +0:54
- 9) Rosita Reijnhout (Paesi Bassi) s.t.
- 10) Malwina Mul (Polonia) +0:58
Il Ct Velo: "E' destino..."
“E’ destino – ha commentato il CT Marco Velo – che la spagnola ci tolga sempre qualcosa: in Ruanda la medaglia, qui il titolo. Non siamo stati fortunati, perché Eleonora è stata costretta a recuperare quasi due minuti sul gruppo per il problema alla catena. La squadra è stata brava ad aiutarla, ma ha sprecato energie che alla fine di una gara dura come quella di oggi sicuramente sarebbero servite.”