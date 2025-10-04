Giro dell’Emilia 2025, Isaac Del Toro vince sul San Luca: l’ordine di arrivo

Un’altra corsa di un giorno, in Italia. II messicano Isaac Del Toro della UAE Emirates ha vinto il Giro dell’Emilia n°108. Sul traguardo posto sulla sommità della durissima salita del Colle di San Luca che domina Bologna, ha prima raggiunto, poi battuto in volata il britannico Tom Pidcock (Q 36.5) che sull'ultima salita aveva provato ad anticipare gli altri. Terzo il francese Lenny Martinez (Bahrain)

Dopo Tadej Pogacar, il Giro dell’Emilia resta in mano UAE Emirates. Il messicano Isaac Del Toro ha vinto la 108^ edizione della classica bolognese superando, grazie a una lunga volata l’inglese della Q36.5 Tom Pidcock e il francese Lenny Martinez (Bahrain Victoriosus). Come da tradizione, la corsa ha preso vita nell’ultima parte di gara con il 21enne di Ensenada che ha risposto all’attacco di Pidcock (a 1,7 km dalla conclusione) e lo ha battuto in volata. Dietro di loro con un ritardo di 5’’ Lenny Martinez che completa il podio di giornata davanti a Egan Bernal (Ineos) e Primoz Roglic (Red Bull-Bora-hansgrohe).