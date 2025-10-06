Dorian Godon vince la Coppa Bernocchi 2025

Il campione nazionale francese Dorian Godon vince in volata la 106^ edizione della Coppa Bernocchi. Secondo posto per il danese Tobias Lund Andresen, terzo l'azzurro Giovanni Lonardi
La 106^ edizione della Coppa Bernocchi, una delle tre corse del "Trittico lombardo" (con la Coppa Agostoni vinta domenica da Adam Yates e la Tre Valli varesine in programma martedì 7 ottobre), parla francese. Dopo fughe e attacchi a risolvere la corsa sul traguardo di Legnano è stata una volata finale, con il transalpino Dorian Godon della Decathlon AG2R La Mondiale Team che regola allo sprint il danese Tobias Lund Andresen del Team Picnic PostNL, secondo, e l'azzurro Giovanni Lonardi del Team Polti VisitMalta che chiude terzo.
L'ordine d'arrivo
- 1) Dorian Godon (Decathlon AG2R La Mondiale Team) 4:13:09
- 2) Tobias Lund Andresen (Team Picnic PostNL) s.t.
- 3) Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta) s.t.
- 4) Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step) s.t.
- 5) Michael Matthews (Team Jayco Alula) s.t.
- 6) Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team) s.t.
- 7) Fred Wright (Bahrain - Victorious) s.t.
- 8) Markus Hoelgaard (Uno-X Mobility) s.t.
- 9) Filippo Magli (VF Group - Bardiani CSF - Faizanè) s.t.
- 10) Francesco Busatto (Intermarché - Wanty) s.t.