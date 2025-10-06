Dorian Godon vince la Coppa Bernocchi 2025

La 106^ edizione della Coppa Bernocchi, una delle tre corse del "Trittico lombardo" (con la Coppa Agostoni vinta domenica da Adam Yates e la Tre Valli varesine in programma martedì 7 ottobre), parla francese. Dopo fughe e attacchi a risolvere la corsa sul traguardo di Legnano è stata una volata finale, con il transalpino Dorian Godon della Decathlon AG2R La Mondiale Team che regola allo sprint il danese Tobias Lund Andresen del Team Picnic PostNL, secondo, e l'azzurro Giovanni Lonardi del Team Polti VisitMalta che chiude terzo.