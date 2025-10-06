Dorian Godon vince la Coppa Bernocchi 2025

Esplora tutte le offerte Sky
Coppa Bernocchi 2025, vince il francese Dorian Godon in volata

Ciclismo

Il campione nazionale francese Dorian Godon vince in volata la 106^ edizione della Coppa Bernocchi. Secondo posto per il danese Tobias Lund Andresen, terzo l'azzurro Giovanni Lonardi

La 106^ edizione della Coppa Bernocchi, una delle tre corse del "Trittico lombardo" (con la Coppa Agostoni vinta domenica da Adam Yates e la Tre Valli varesine in programma martedì 7 ottobre), parla francese. Dopo fughe e attacchi a risolvere la corsa sul traguardo di Legnano è stata una volata finale, con il transalpino Dorian Godon della Decathlon AG2R La Mondiale Team che regola allo sprint  il danese Tobias Lund Andresen del Team Picnic PostNL, secondo, e l'azzurro Giovanni Lonardi del Team Polti VisitMalta che chiude terzo.

L'ordine d'arrivo

  • 1) Dorian Godon (Decathlon AG2R La Mondiale Team) 4:13:09  
  • 2) Tobias Lund Andresen (Team Picnic PostNL) s.t.  
  • 3) Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta) s.t.  
  • 4) Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step) s.t.  
  • 5) Michael Matthews (Team Jayco Alula) s.t.  
  • 6) Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team) s.t.  
  • 7) Fred Wright (Bahrain - Victorious) s.t.  
  • 8) Markus Hoelgaard (Uno-X Mobility) s.t.  
  • 9) Filippo Magli (VF Group - Bardiani CSF - Faizanè) s.t.  
  • 10) Francesco Busatto (Intermarché - Wanty) s.t.

