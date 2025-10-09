Come ogni anno si finisce di pedalare in Lombardia, sulle strade montuose tra Como e Bergamo. Il Giro di Lombardia 2025 fa calare il sipario sulla stagione ciclistica: 241 chilometri con partenza a Como, arrivo a Bergamo e un dislivello complessivo oltre i 4.400 metri. Il passaggio al santuario della Madonna del Ghisallo sarà il primo ostacolo di un percorso duro che toccherà la Roncola (con pendenze fino al 17%), Berbenno, Dossena, Zambla Alta (punta più alta della corsa sui 1.257 metri di altitudine) e Passo di Ganda , ultimo scollinamento a 32 km dal traguardo. Nella seconda parte della corsa è quasi impossibile trovare tratti pianeggianti, se non nel finale, che verrà comunque agitato dalla salitella ripida verso Largo Colle Aperto a Bergamo Alta.

Il favorito è uno soltanto

Dopo il Mondiale in Ruanda e l'Europeo in Francia, Pogacar punta a festeggiare per il terzo weekend di fila. Lo sloveno ha vinto gli ultimi quattro Giri di Lombardia, dal 2021 al 2024. Punta a una cinquina consecutiva mai riuscita a nessuno, in assoluto solo a Fausto Coppi (1946, 1947, 1948, 1949, 1954). Reduce anche dal trionfo nella Tre Valli Varesine, il campione del mondo al momento non sembra avere rivali. Come in Ruanda e in Francia, a fronteggiarlo ci sarà Remco Evenepoel, già 2° lo scorso anno davanti a Giulio Ciccone. L'azzurro della Lidl-Trek invece, nonostante inizialmente fosse nella startlist, ha deciso di non prendere parte alla gara. Molta curiosità per vedere all'opera il 19enne francese Paul Seixas con la Decathlon. Le speranze della Francia su di lui erano già molte e sono aumentate ancor di più dopo il terzo posto casalingo all'Europeo. Non ci sarà invece Jonas Vingegaard, che all'Europeo non è riuscito a essere protagonista ed è stato tra i primi a ritirarsi. Partenza alle 10.55, arrivo previsto alle 17.28.