Fenomeno Del Toro, vince anche il GranPiemonte

Isaac De Toro vede l'Italia... e vince. Il messicano fa il Pogacar e conquista per la prima volta in carriera in GranPiemonte, da Dogliani ad Acqui Terme di 179 chilometri. Il campioncino messicano della UAE, uno dei possibili eredi del fenomeno Tadej, ha fatto il vuoto con un paio di scatti degni del suo capitano a una ventina di chilometri dal traguardo, pennellando poi in discesa e arrivando a braccia alzate e in passerella ad Acqui. Due italiani in Top-10:Edoardo Zambanini è 6°, Alberto Bagioli 10°. Impressionanti i numeri di Del Toro e della sua squadra: vittoria numero 15 in carriera per Del Toro, la sesta in Italia nell'ultimo mese dopo GP Industria & Artigianato, Giro della Toscana, Coppa Sabatini, Trofeo Matteotti e Giro dell'Emilia, lui che a inizio anno aveva dominato anche la Milano-Torino. Per la UAE invece 92° successo di una stagione da 'cannibali'. Il 93° sembra quasi scontato, sabato al Lombardia. E se fosse proprio Del Toro l'unico rivale di 'Re Tadej'?

