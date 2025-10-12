Matteo Trentin vince la Parigi-Tours

Il 36enne trentino della Tudor vince in volata la Parigi-Tours, una delle corse più antiche al mondo. Per Matteo Trentin è il terzo successo nella classica, dopo quelli del 2015 e 2017: "Rivincere qui dopo 10 anni dalla prima volta è incredibile"
Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling) ha vinto in volata la Parigi-Tours, una delle classiche più antiche del mondo, imponendosi sul francese Christophe Laporte e sul danese 19enne Withen Philipsen, secondo qualche giorno fa alla Tre Valli Varesine. Per il 36enne italiano è la terza vittoria nella corsa, dopo quelle conquistate nel 2015 e nel 2017, e la prima in questa stagione che è ormai in conclusione. In testa fino all'ultimo chilometro c'erano due francesi, Paul Lapeira e Thibaud Gruel, che però hanno ecceduto nel controllo reciproco facilitando il rientro di un gruppetto di inseguitori. Trentin ne ha approfittato, dominando la volata. "E' stata una corsa molto dura ma rivincere qui dopo dieci anni dalla prima volta è incredibile e sono veramente molto molto felice", ha commentato il corridore trentino
L'ordine d'arrivo
- 1. Trentin Matteo (Tudor Pro Cycling Team) in 4:18:50
- 2. Laporte Christophe (Team Visma | Lease a Bike)
- 3. Withen Philipsen Albert (Lidl - Trek)
- 4. Lapeira Paul (Decathlon AG2R La Mondiale Team)
- 5. Gruel Thibaud (Groupama - FDJ)
- 6. Bissegger Stefan (Decathlon AG2R La Mondiale Team) a 0:03
- 7. Vacek Mathias (Lidl - Trek) a 0:19
- 8. Godon Dorian (Decathlon AG2R La Mondiale Team) a 0:23
- 9. Stuyven Jasper (Lidl - Trek)
- 10. Covi Alessandro (UAE Team Emirates - XRG)