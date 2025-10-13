il commento
Con Pogačar un ciclismo noioso? Perché il dibattito è inutile (e forse dannoso)
Lo strapotere del fuoriclasse sloveno crea inevitabilmente anche dibattito: le sue vittorie, annunciate e quasi "scontate", stanno rendendo noioso il ciclismo? Perché questo tipo di dibattito non solo è inutile ma dannoso. Perché non ci fa discutere dei veri problemi del ciclismo, a partire da quello azzurro
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi