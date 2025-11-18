Cipollini ricoverato per problemi cardiaci

L'ex corridore è ricoverato all'ospedale di Ancona per problemi cardiaci. "Il mio cuore continua a fare un po' le bizze. Nel mio caso si parla anche ipoteticamente di un defibrillatore sottocutaneo ma spero assolutamente di no. La vita è questa, bisogna andare avanti, non mollare mai, non abbattersi, sono sereno e tranquillo"

Problemi cardiaci per Mario Cipollini, ricoverato all'ospedale di Ancona. Lo ha annunciato in un video pubblicato sul suo profilo Instagram. "Purtroppo ho dei problemi, il mio cuore continua a fare un po' le bizze - ha raccontato l'ex corridore classe 1967 - . L'anno scorso avevo fatto un'operazione in cui mi avevano inserito un loop recorder. Ho un piccolo registratore con il quale, tramite telefono cellulare e un'applicazione, qui ad Ancona monitorano tutta la mia situazione cardiaca di frequenza. Questo registratore ha detto che qualcosa purtroppo non ha funzionato bene in questo periodo, per cui giustamente mi hanno richiamato all'ordine e detto: 'Mario, dobbiamo purtroppo fare di nuovo lo studio'. Fare lo studio significa che vanno a cercare con delle sonde di ristimolare alcune situazioni per rendersi conto se si scatena qualcosa di dannoso, e devono in qualche modo cercare di intervenire per risolvere il problema".