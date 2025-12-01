Nella cornice romana dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, è stata presentata anche la prossima edizione del Giro Women oltre a quello maschile. Nove tappe con partenza da Cesenatico il 30 maggio e gran finale a Saluzzo il 7 giugno. Due arrivi in salita in programma, quello della cronoscalata con traguardo a Nevegal e il secondo al Sestriere nella penultima frazione. In programma anche il Colle delle Finestre

La partenza nella città di Pantani e diverse salite nel cuore degli appassionati di ciclismo. Il Giro d'Italia Women 2026 ha tutti gli ingredienti per entusiasmare. Nove tappe dal 30 maggio a 7 giugno , una in più rispetto alle ultime due edizioni. Presentata a Roma, all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, la prossima edizione della corsa sarà strutturata così:

Longo Borghini: "Giro Women affascinante, sul Colle delle Finestre mi alleno spesso"

Presente alla cerimonia di presentazione, Elisa Longo Borghini, vincitrice degli ultimi due Giri d'Italia, ha commentato il percorso: "Sul Colle delle Finestre mi alleno spesso durante la preparazione, è un luogo iconico. Cronoscalata? Ci sarà da pedalare". Per la prima volta le atlete si misureranno con lo sterrato del Colle delle Finestre nell'ottava tappa da Rivoli a Sestriere, la stessa salita su cui si è decisa la corsa maschile lo scorso anno con l'impresa di Simon Yates a discapito di Isaac Del Toro e Richard Carapaz. Affascinante anche il ritorno di una cronoscalata a cinque anni dall'ultima volta: si correrà nella quarta tappa da Belluno a Nevegal, lo stesso arrivo su cui Alberto Contador vinse una prova contro il tempo nel 2011, precedendo Vincenzo Nibali.