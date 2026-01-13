Il fuoriclasse danese ha ufficializzato la sua presenza al Giro d’Italia 2026 con un video sui social della Corsa Rosa, proprio nel giorno del media day della Visma | Lease a bike, la corazzata olandese del ciclismo mondiale. Sarà anche una sfida a distanza con l’eterno rivale Pogačar: se Vingegaard infatti vincerà il Giro conquisterà la tripla corona (Tour, Giro e Vuelta) prima dello sloveno

La notizia era nell’aria, se ne parlava da settimane e l’attesa per l’ufficialità è finalmente terminata: Jonas Vingegaard parteciperà al Giro d’Italia. Lo ha annunciato l'organizzazione della Corsa Rosa nel giorno del media day della sua squadra, l’olandese Visma | Lease a Bike, in cui sono stati annunciati i programmi per la stagione 2026. Il danese, vincitore di due Tour nel 2022 e 2023 (e tre volte secondo nel 2021, 2024 e 2025) e della Vuelta 2025, potrà quindi inseguire la tripla corona, ovvero la vittoria in tutti e tre i grandi giri, un obiettivo riuscito solo a sette corridori finora nella storia del ciclismo (Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali e Chris Froome). E potrebbe così anticipare il grande rivale, Tadej Pogačar, a cui manca la Vuelta.

Vingegaard, obiettivo doppietta Giro-Tour Un’altra sfida a distanza, anche se, è bene specificare, più per i media e per il pubblico che per i due corridori, che hanno dimostrato di badare più alle sfide sulla strada che ai record, ai confronti e ai numeri. Anche perché lo sloveno sembra decisamente più interessato ai suoi grandi obiettivi: l’amata (e per ora per lui fin qui “dannata” Sanremo), la Roubaix, il suo quinto Tour e ovviamente il Mondiale. Per Jonas Vingegaard invece l’obiettivo è tentare di replicare il bis compiuto dallo sloveno nel 2024, quando Pogačar fece la straordinaria doppietta Giro-Tour. Nei piani del fuoriclasse danese, oltre al Giro, c’è anche la partecipazione alla Grande Boucle. Di certo le buone notizie per gli appassionati di ciclismo si intrecciano. Da un lato il Giro sarà impreziosito dalla presenza di uno dei fuoriclasse di questa generazione pazzesca, dall’altra una certezza: la stagione 2026 promette di non annoiare ma, semmai, di aumentare un rinnovato senso epico del ciclismo contemporaneo. Approfondimento Giro d'Italia 2026: il percorso e le tappe

Vingegaard: "Punterò alla Maglia Rosa" "Ho scelto di correre il Giro perché è una delle corse più importanti al mondo e non l'avevo mai disputata - ha detto Vingegaard in un video pubblicato sui social del Giro -. Ho sempre avuto l'intenzione di correrlo e ora il tempo è arrivato. Non vedo l'ora di poter partecipare. Penso che il percorso di questo Giro sia davvero interessante. Certamente punterò alla Maglia Rosa".