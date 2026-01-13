Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Vingegaard al Giro d’Italia 2026: sfida a distanza a Pogacar

Ciclismo

Alberto Pontara

Il fuoriclasse danese ha ufficializzato la sua presenza al Giro d’Italia 2026 con un video sui social della Corsa Rosa, proprio nel giorno del media day della Visma | Lease a bike, la corazzata olandese del ciclismo mondiale. Sarà anche una sfida a distanza con l’eterno rivale Pogačar: se Vingegaard infatti vincerà il Giro conquisterà la tripla corona (Tour, Giro e Vuelta) prima dello sloveno

La notizia era nell’aria, se ne parlava da settimane e l’attesa per l’ufficialità è finalmente terminata: Jonas Vingegaard parteciperà al Giro d’Italia. Lo ha annunciato l'organizzazione della Corsa Rosa nel giorno del media day della sua squadra, l’olandese Visma | Lease a Bike, in cui sono stati annunciati i programmi per la stagione 2026. Il danese, vincitore di due Tour nel 2022 e 2023 (e tre volte secondo nel 2021, 2024 e 2025) e della Vuelta 2025, potrà quindi inseguire la tripla corona, ovvero la vittoria in tutti e tre i grandi giri, un obiettivo riuscito solo a sette corridori finora nella storia del ciclismo (Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali e Chris Froome). E potrebbe così anticipare il grande rivale, Tadej Pogačar, a cui manca la Vuelta. 

Vingegaard, obiettivo doppietta Giro-Tour

Un’altra sfida a distanza, anche se, è bene specificare, più per i media e per il pubblico che per i due corridori, che hanno dimostrato di badare più alle sfide sulla strada che ai record, ai confronti e ai numeri. Anche perché lo sloveno sembra decisamente più interessato ai suoi grandi obiettivi: l’amata (e per ora per lui fin qui “dannata” Sanremo), la Roubaix, il suo quinto Tour e ovviamente il Mondiale. Per Jonas Vingegaard invece l’obiettivo è tentare di replicare il bis compiuto dallo sloveno nel 2024, quando Pogačar fece la straordinaria doppietta Giro-Tour. Nei piani del fuoriclasse danese, oltre al Giro, c’è anche la partecipazione alla Grande Boucle. Di certo le buone notizie per gli appassionati di ciclismo si intrecciano. Da un lato il Giro sarà impreziosito dalla presenza di uno dei fuoriclasse di questa generazione pazzesca, dall’altra una certezza: la stagione 2026 promette di non annoiare ma, semmai, di aumentare un rinnovato senso epico del ciclismo contemporaneo.

Approfondimento

Giro d'Italia 2026: il percorso e le tappe

Vingegaard: "Punterò alla Maglia Rosa"

"Ho scelto di correre il Giro perché è una delle corse più importanti al mondo e non l'avevo mai disputata - ha detto Vingegaard in un video pubblicato sui social del Giro -. Ho sempre avuto l'intenzione di correrlo e ora il tempo è arrivato. Non vedo l'ora di poter partecipare. Penso che il percorso di questo Giro sia davvero interessante. Certamente punterò alla Maglia Rosa". 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Ciclismo: Altre Notizie

Ciclismo, Simon Yates annuncia il ritiro a 33 anni

Ciclismo

Il 33enne britannico ha annunciato il suo ritiro dal ciclismo professionistico con una lettera...

Ciclocross, Van der Poel vince a Zonhoven

ciclocross

Quinta vittoria per l'olandese nella coppa del mondo di ciclocross elite. Nella tappa...

Van Aert, frattura e operazione alla caviglia

ciclocross

Alla corsa di ciclocross Zilvermeercross di Mol, in Belgio, ancora una caduta per Wout Van Aert,...

Ciclocross, Van Der Poel vince anche a Gavere

Ciclismo

Ennesima prova di forza di Mathieu Van Der Poel, che trionfa ancora nella tappa di di ciclocross...

Pogacar, il campione della gente: lo speciale

Ciclismo

Tadej Pogacar, il campione della gente si racconta. Lo speciale sul fenomeno sloveno che sta...
VAI ALLA SEZIONE

CICLISMO: ALTRE NEWS