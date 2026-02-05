Offerte Sky
Mads Pedersen, infortunio dopo caduta alla Volta Valenciana: dovrà operarsi

Ciclismo

Inizia male la stagione di Mads Pedersen. Il danese della Lidl-Trek è caduto durante la prima tappa della Volta Comunitat Valenciana e ha riportato la frattura del polso sinistro e della clavicola destra. Oggi, giovedì 5 febbraio, è in programma l'operazione

IL CALENDARIO 2026 DEL CICLISMO 

Protagonista nel 2025, Mads Pedersen ha iniziato male il 2026. Il danese, vincitore della classifica a punti sia al Giro d'Italia che alla Vuelta, è caduto nella prima tappa della Volta Comunitat Valenciana e ha riportato un doppio, grave infortunio. Di seguito il comunicato ufficiale della sua squadra, la Lidl-Trek: "Mads Pedersen ha riportato una frattura del polso sinistro e della clavicola destra nell'incidente del primo giorno alla Volta Comunitat Valenciana, che verrà operata domani (oggi, ndr). La priorità assoluta del team è garantire a Mads le migliori cure possibili e l'attenzione immediata sarà rivolta a un recupero ottimale per ridurre al minimo l'impatto negativo sui suoi obiettivi stagionali. Annunceremo il suo ritorno alle corse a tempo debito e condivideremo ulteriori aggiornamenti solo se necessario". Il programma annuale di Pedersen non prevede il ritorno al Giro d'Italia, ma la partecipazione al Tour de France e alle classiche di primavera. L'obiettivo, per nulla scontato, diventa il recupero per quest'ultime. 

