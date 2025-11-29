Campione in carica: Simon Yates

Si lasciano alle spalle le classiche e le competizioni settimanali, inizia la stagione dei Grandi Giri. Il percorso della Corsa Rosa è stato già presentato: si parte ancora dall'estero, in Bulgaria, si toccheranno Napoli, Milano e Roma, sede delle premiazioni finali, si scaleranno vette importanti come il Blockhaus, Piancavallo e il Giau, Cima Coppi dell'edizione, si correrà una sola cronometro e ci saranno tapponi durissimi in Valle d'Aosta e in Svizzera. Cosa uscirà da questo mix? Pogacar ed Evenepoel non ci saranno, Vingegaard chissà. Sarà ancora Yates il capitano della Visma, o il danese proverà a raggiungere subito la Tripla Corona? La UAE Emirates non punterà su Del Toro ma su Almeida, mentre la Red Bull Bora Hansgrohe ha già chiarito che i cavalli di battaglia saranno Jai Hindley, già vincitore nel 2022, e il "nostro" Giulio Pellizzari