La settimana in Oman si è aperta con la Muscat Classic, gara in linea di 176 km vinta dal campione svizzero Mauro Schmid, che ha preceduto un Adam Yates già in ottima condizione. Quarto e ai piedi del podio l'italiano Cristian Scaroni. Sabato la prima tappa del Tour of Oman

Mauro Schmid scrive per la prima volta il proprio nome nell'albo d'oro della Muscat Classic, gara in linea di 176 km che fa da antipasto al Tour of Oman, al via sabato. Il campione nazionale svizzero del Team Jayco Alula ha battuto in volata Adam Yates, con il britannico della UAE Emirates XRG che andrà a caccia del tris nella corsa a tappe omanita e che ha dimostrato di avere una gamba per poterlo fare. Completa il podio Luke Plapp (Team Jayco Alula). Quarto posto per l'italiano Christian Scaroni (XDS Astana Team), giunto a 13 secondi dal terzetto. Gara che è stata caratterizzata dalla lunga fuga di Baptiste Veistroffer, con il francese della Lotto Intermarchè che dopo essere arrivato anche a sfiorare i 6' di vantaggio, è stato ripreso a una ventina di km dal gruppo. Sabato si parte con la prima tappa del Tour of Oman, Ministry of Tourism – Bimmah Sink Hole di 171 km.