Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Muscat Classic, vince Schmid davanti a Yates. Quarto Scaroni

Ciclismo
ASO - Gaetan Flamme

La settimana in Oman si è aperta con la Muscat Classic, gara in linea di 176 km vinta dal campione svizzero Mauro Schmid, che ha preceduto un Adam Yates già in ottima condizione. Quarto e ai piedi del podio l'italiano Cristian Scaroni. Sabato la prima tappa del Tour of Oman

Mauro Schmid scrive per la prima volta il proprio nome nell'albo d'oro della Muscat Classic, gara in linea di 176 km che fa da antipasto al Tour of Oman, al via sabato. Il campione nazionale svizzero del Team Jayco Alula ha battuto in volata Adam Yates, con il britannico della UAE Emirates XRG che andrà a caccia del tris nella corsa a tappe omanita e che ha dimostrato di avere una gamba per poterlo fare. Completa il podio Luke Plapp (Team Jayco Alula). Quarto posto per l'italiano Christian Scaroni (XDS Astana Team), giunto a 13 secondi dal terzetto. Gara che è stata caratterizzata dalla lunga fuga di Baptiste Veistroffer, con il francese della Lotto Intermarchè che dopo essere arrivato anche a sfiorare i 6' di vantaggio, è stato ripreso a una ventina di km dal gruppo. Sabato si parte con la prima tappa del Tour of Oman, Ministry of Tourism – Bimmah Sink Hole di 171 km.

Muscat Classic 2026, l'ordine d'arrivo

  1. Schmid Mauro (Team Jayco-AlUla) in 4h14'36''
  2. Yates Adam (UAE Team Emirates-XRG) s.t.
  3. Plapp Luke (Team Jayco-AlUla) +4''
  4. Scaroni Christian (XDS Astana Team) + 13''
  5. Lemmen Bart (Team Visma | Lease a Bike) s.t.

Approfondimento

Tour of Oman al via venerdì: Yates vuole il tris

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Ciclismo: Altre Notizie

Tour of Oman al via venerdì: Yates vuole il tris

Ciclismo

Il ciclismo è in Medio Oriente in attesa di spostarsi in Europa per le classiche, a partire dalla...

Pedersen cade: doppia frattura a polso e clavicola

Ciclismo

Inizia male la stagione di Mads Pedersen. Il danese della Lidl-Trek è caduto durante la prima...

Europei pista, argento per Vece e Venturelli

Ciclismo

Miriam Vece nel Chilometro e Federica Venturelli nell'inseguimento conquistano la medaglia...

Europei pista, Italia 3^ nella velocità a squadre

Ciclismo

Matteo Bianchi, Stefano Minuta e Mattia Predomo terzi nella velocità a squadre...

Ciclocross, Van der Poel campione del mondo

ciclocross

L'olandese si impone nella prova elite ai mondiali di ciclocross di Hulst. Si tratta dell'ottavo...
VAI ALLA SEZIONE

CICLISMO: ALTRE NEWS