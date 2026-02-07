Offerte Sky
Tour of Oman, Molano vince la 1^ tappa ed è la prima maglia rossa

Ciclismo
ASO - Gaetan Flamme

Juan Sebastian Molano vince la 1^ tappa del Tour of Oman battendo in volata il connazionale colombiano Fernando Gaviria e si commuove: "Sono stato fuori tanto e mi sono emozionato. Pogacar? Correremo insieme la Roubaix...". Domenica è in programma la seconda tappa, Al  Rustaq Fort-Yitti Hills di 191 km.

Parla colombiano la prima tappa del Tour of Oman, 171 km dal Ministero del Turismo a Muscat al suggestivo Bimmah Sink HoleJuan Sebastian Molano firma la settima vittoria stagionale per la Uae Team Emirates XRG (la 28a in carriera, la prima stagionale) grazie a uno sprint lungo e potente in cui ha battuto il connazionale Fernando Gaviria (Caja Rural - Seguros RGA). Podio completato dal belga della Alpecin-Premier Tech, Gerben Thijssen. Primo degli italiani è Stefano Oldani, 14°. La fuga di giornata aveva visto come protagonisti Patryk Goszczurny (Team Visma Lease a Bike), Jose Luis Faura (Burgos Bourpellet- Bh) e Alez Diaz (Caja Rural Seguros), ripresi dal peloton a 22 km prima dello sprint finale vinto da Molano, che subito dopo il traguardo si è lasciato anche scappare qualche lacrima. "Mi sono emozionato, sono tornato in Australia dopo l'infortunio al ginocchio dello scorso anno e non è mai facile stare tanti mesi senza correre. Grazie alla squadra. Tadej? Correremo insieme la Roubaix...", ha detto a fine tappa il colombiano, che è anche la prima maglia rossa di questo Tour of Oman 2026.

Tour of Oman, l'ordine d'arrivo della 1^ tappa

  1. Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates XRG) 04h24'54''
  2. Fernando Gaviria (Caja Rural Seguros RGA) +00''
  3. Gerben Thijssen (Alpecin-Premier Tech) +00''

Approfondimento

Schmid vince la Muscat Classic. Scaroni è 4°

Tour of Oman, la classifica generale

  1. Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates XRG) 04h24'44''
  2. Fernando Gaviria (Caja Rural Seguros RGA) +4''
  3. Patryk Goszczurny (Team Visma | Lease a Bike) +4''

