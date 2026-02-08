Offerte Sky
Tour of Oman, Veistroffer vince la 2^ tappa ed è maglia rossa

Ciclismo
ASO - Gaetan Flamme

Baptiste Veistroffer si prende di prepotenza la 2^ tappa del Tour of Oman, con arrivo a Yitti Hills: il francese della Lotto-Intermarché, che è anche il nuovo leader della classifica generale, va subito in fuga e non viene più ripreso. Quinto e primo degli italiani Diego Ulissi

"A me piace attaccare, spingere sempre. Non mi piace annoiarmi in gruppo". Ha le idee belle chiare Baptiste Veistroffer, 24enne della Lotto Intermarché, che si è imposto nella seconda tappa del Tour of Oman, con arrivo a Yitti Hills dopo 191 km di caldo torrido. Il francese conferma il suo ottimo stato di forma e dopo la fuga vanificata alla Muscat Classic, si è ripetuto scattando praticamente al km 0 insieme ad altri 4 corridori. Veistroffer, che viene dal triathlon, è stato l'unico a resistere al ritorno del gruppo, partendo da solo ai -10. Allo sprint completano il podio Henok Mulubrhan (XDS Astana), secondo, e Thibaud Gruel (Groupama–FDJ United), terzo, mentre il primo degli italiani è Diego Ulissi, 5°. Veistroffer è anche il nuovo leader della classifica generale del Tour of Oman, con Stefano Oldani 6° e staccato di 31''. Lunedì è in programma la terza tappa, Samail – Eastern Mountain di 191 km.

Tour of Oman, Molano vince la 1^ tappa allo sprint

Tour of Oman, l'ordine d'arrivo della 2^ tappa

  1. Baptiste Veistroffer (Lotto-Intermarché) 04h22'43''
  2. Henok Mulubrhan (XDS-Astana Team) +17''
  3. Thibaud Gruel (Groupama-FDJ UNITED) +17''

La classifica generale

  1. Baptiste Veistroffer (Lotto-Intermarché) 08h47'23''
  2. Henok Mulubrhan (XDS-Astana Team) +25''
  3. Thibaud Gruel (Groupama-FDJ UNITED) +27''

