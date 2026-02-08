"A me piace attaccare, spingere sempre. Non mi piace annoiarmi in gruppo". Ha le idee belle chiare Baptiste Veistroffer, 24enne della Lotto Intermarché, che si è imposto nella seconda tappa del Tour of Oman, con arrivo a Yitti Hills dopo 191 km di caldo torrido. Il francese conferma il suo ottimo stato di forma e dopo la fuga vanificata alla Muscat Classic, si è ripetuto scattando praticamente al km 0 insieme ad altri 4 corridori. Veistroffer, che viene dal triathlon, è stato l'unico a resistere al ritorno del gruppo, partendo da solo ai -10. Allo sprint completano il podio Henok Mulubrhan (XDS Astana), secondo, e Thibaud Gruel (Groupama–FDJ United), terzo, mentre il primo degli italiani è Diego Ulissi, 5°. Veistroffer è anche il nuovo leader della classifica generale del Tour of Oman, con Stefano Oldani 6° e staccato di 31''. Lunedì è in programma la terza tappa, Samail – Eastern Mountain di 191 km.

