Tour of Oman, Schmid vince la 3^ tappa ed è maglia rossa, Scaroni 2°

Ciclismo
A.s.o./Oman cycling association/Aurélien Vialatte

Cambia la leadership della classifica generale del Tour dell'Oman. Mauro Schmid vince la terza tappa battendo in volata Oscar Scaroni ed è la nuova maglia rossa, con soli 4'' di vantaggio sull'azzurro. Martedì è in programma la quarta e penultima frazione, Al Sawadi Beach – Sohar di 146,8 km.

Mauro Schmid conferma il suo splendido stato di forma, imponendosi nella seconda tappa del Tour of Oman, 191 km da Samail “Al Fayah Resthouse” a Eastern Mountain. Il campione svizzero della Jayco Alula, che venerdì aveva conquistato la Muscat Classic, ha preceduto sull'asperità finale (3,4 km al 8%) Cristian Scaroni. L'azzurro della Xds Astana ha ceduto solo allo sprint, dimostrando comunque di avere un'ottima gamba per puntare alla generale, dove ora occupa la seconda piazza, proprio alle spalle di Schmid.

La cronaca della tappa

Tappa piuttosto movimentata, con la fuga di giornata con 7 corridori ripresa poco prima della salita finale, dove si è rivisto anche un redivivo Nairo Quintana. Da segnalare il ritiro prima del via di uno dei grandi favoriti, quel Sepp Kuss che sarà il braccio destro di Vingegaard al Giro e al Tour e la caduta (fortunatamente senza conseguenze) di due papabili vincitori, Adam Yates e Valentin Paret-Peintre, scivolati ma subito ripartiti. "Cercherò di difendere la maglia nelle prossime due tappe, la squadra sta facendo bene. Ma non sarà facile, penso che Adam Yates resti ancora il favorito per questa corsa", ha detto a fine gara un sorridente quanto loquace Schmid. La risposta può arrivare già martedì quando è in programma la quarta e penultima frazione, Al Sawadi Beach – Sohar di 146,8 km.

Tour of Oman, l'ordine d'arrivo della 3^ tappa

  1. Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) 04h13'17''
  2. Christian Scaroni (XDS-Astana Team) +00''
  3. Martin Tjøtta (Uno-X Mobility) +03''

Tour of Oman, la classifica generale

  1. Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) 13h01'01''
  2. Christian Scaroni (XDS-Astana Team) +04''
  3. Martin Tjøtta (Uno-X Mobility) +09''

