Slock vince il Gp di Gippingen cadendo sul traguardo... mentre festeggiava. VIDEOgp gippingen
Il corridore belga vince il 62° Gp di Gippingen nel modo più assurdo possibile: cadendo a pochi metri dal traguardo mentre stava festeggiando. Per sua fortuna, è riuscito comunque a oltrepassare la linea finale per primo
Finale al cardiopalma al Gp di Gippingen. Liam Slock ha vinto la corsa tagliando il traguardo... cadendo. Ebbene sì, il corridore belga della Lotto-Intermarché è scivolato a terra a solo un metro dalla linea finale mentre stava festeggiando. Una caduta goffa ma che gli ha permesso comunque di chiuedere la gara davanti a Vlasov e Carapaz, qualche metro più indietro.
Un modo originale... per la prima volta
La vittoria al 62° Gp di Gippingen Liam Slock non la dimenticherà mai. Non solo per il modo in cui è arrivata, per un soffio in seguito a una caduta a pochi metri dal traguardo, ma anche perché si tratta del suo primo successo da professionista. Dal punto di vista sanitario, il corridore belga sta bene e ora si può godere la vittoria.