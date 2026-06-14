Il corridore belga vince il 62° Gp di Gippingen nel modo più assurdo possibile: cadendo a pochi metri dal traguardo mentre stava festeggiando. Per sua fortuna, è riuscito comunque a oltrepassare la linea finale per primo

Finale al cardiopalma al Gp di Gippingen. Liam Slock ha vinto la corsa tagliando il traguardo... cadendo. Ebbene sì, il corridore belga della Lotto-Intermarché è scivolato a terra a solo un metro dalla linea finale mentre stava festeggiando. Una caduta goffa ma che gli ha permesso comunque di chiuedere la gara davanti a Vlasov e Carapaz, qualche metro più indietro.