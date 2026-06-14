Il messicano della UAE vince nell'ultima tappa da Beaufort a Plateau de Solaison - Brison, 120 km con due GPM di 1^ categoria e due di Hors Catégorie. Sulla salita finale Del Toro stacca tutti e conquista la seconda vittoria di tappa consecutiva e trionfa in classifica generale al Tour Auvergne-Rhone Alpes staccando Tuckwell e Ayuso

Isaac Del Toro fa tris: dopo lo UAE Tour e la Tirreno-Adriatico il messicano conquista la sua terza corsa a tappe in stagione trionfando al Tour Auvergne-Rhone Alpes. Del Toro, dopo aver vinto sabato sul Grand Colombier, si ripete nell'ultima tappa, da Beaufort a Plateau de Solaison - Brison, 120 km con due GPM di 1^ categoria e due di Hors Catégorie. Sulla salita finale del Plateau de Solaison, 11,3 km al 9,1% di pendenza media, Del Toro stacca tutti con un'azione spettacolare e implacabile. Al traguardo, da solo, conquista 1 minuto sul rivale spagnolo Ayuso e soprattutto 1'36'' su Luke Tuckwell, strappando quindi la maglia gialla all'australiano della Red Bull e conquistando quindi la sua terza corsa a tappe in stagione. Nei chilometri iniziali invece il ritiro di Paul Seixas, troppo difficile per il giovanissimo francese proseguire dopo la caduta di sabato e il dolore provocato dalle botte subite.