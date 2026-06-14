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Tour Auvergne-Rhone Alpes (ex Delfinato): a Del Toro l'ultima tappa e la maglia gialla

ex delfinato

Il messicano della UAE vince nell'ultima tappa da Beaufort a Plateau de Solaison - Brison, 120 km con due GPM di 1^ categoria e due di Hors Catégorie. Sulla salita finale Del Toro stacca tutti e conquista la seconda vittoria di tappa consecutiva e trionfa in classifica generale al Tour Auvergne-Rhone Alpes staccando Tuckwell e Ayuso

SEIXAS SI RITIRA DOPO LA CADUTA

Isaac Del Toro fa tris: dopo lo UAE Tour e la Tirreno-Adriatico il messicano conquista la sua terza corsa a tappe in stagione trionfando al Tour Auvergne-Rhone Alpes. Del Toro, dopo aver vinto sabato sul Grand Colombier, si ripete nell'ultima tappa, da Beaufort a Plateau de Solaison - Brison, 120 km con due GPM di 1^ categoria e due di Hors Catégorie. Sulla salita finale del Plateau de Solaison, 11,3 km al 9,1% di pendenza media, Del Toro stacca tutti con un'azione spettacolare e implacabile. Al traguardo, da solo, conquista 1 minuto sul rivale spagnolo Ayuso e soprattutto 1'36'' su Luke Tuckwell, strappando quindi la maglia gialla all'australiano della Red Bull e conquistando quindi la sua terza corsa a tappe in stagione. Nei chilometri iniziali invece il ritiro di Paul Seixas, troppo difficile per il giovanissimo francese proseguire dopo la caduta di sabato e il dolore provocato dalle botte subite. 

L'ordine d'arrivo dell'ultima tappa: 

  • 1-Isaac Del Toro (MEX, UAE Team Emirates XRG) 3:35.07
  • 2-Juan Ayuso (ESP, Lidl-Trek) +1:00
  • 3-Tobias Johannessen (NOR, Uno-X-Mobility) +1:02
  • 4-Mattias Skjelmose (DEN, Lidl-Trek) +1:31
  • 5-Cristian Rodriguez (ESP, XDS Astana Team) s.t.
  • 6-Carlos Rodriguez (ESP, Netcompany INEOS) +1:36
  • 7-Maxim Van Gils (BEL, Red Bull-BORA-hansgrohe) +1:43
  • 8-Luke Tuckwell (AUS, Red Bull-BORA-hansgrohe) s.t.
  • 9-Cian Uijtdebroeks (BEL, Movistar Team) s.t.
  • 10-Matteo Jorgenson (USA, Team Visma – Lease a Bike) s.t.

La classifica finale: trionfo per Del Toro in maglia gialla

  • 1-Isaac Del Toro (MEX, UAE Team Emirates – XRG) 29:35.05
  • 2-Luke Tuckwell (AUS, Red Bull-BORA-hansgrohe) +0:54
  • 3-Juan Ayuso (ESP, Lidl-Trek) +1:17
  • 4-Matteo Jorgenson (USA, Team Visma – Lease a Bike) +1:36
  • 5-Tobias Johannessen (NOR, Uno-X-Mobility) +1:46
  • 6-Mattias Skjelmose (DEN, Lidl-Trek) +2:41
  • 7-Cian Uijtdebroeks (BEL, Movistar Team) +3:11
  • 8-Cristian Rodriguez (ESP, XDS Astana Team) +3:15
  • 9-Josè Fèlix Parra (ESP, Caja Rural- Seguros RGA) +6:25
  • 10-Guillaume Martin (FRA, Groupama – FDJ United) +7:21

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