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Seixas si ritira al Tour Auvergne-Rhone Alpes dopo la caduta di sabato

Ciclismo

Il francese - caduto nel corso della settima tappa nella giornata di sabato - è stato costretto al ritiro durante l'ultima frazione del Tour Auvergne-Rhone Alpes. Seixas ieri era riuscito a concludere la gara con il settimo posto a 1'21" dal vincitore Del Toro, riuscendo in precedenza a recuperare quasi 4 minuti dal gruppo dei big

Ci ha provato, anche per non deludere i tifosi francesi che ormai stravedono per lui, ma dopo 32 km ha dovuto abbandonare: Paul Seixas lascia si ritira all'ultima tappa del Tour Auvergne-Rhone Alpes. Troppo doloroso pedalare dopo le botte subite nella caduta nella penultima tappa, in cui ha comunque entusiasmato il suo recupero nei confronti del gruppo, riuscendo a recuperare 4 minuti di distacco, per poi perdere terreno solo nella salita finale di Le Grand Colombier, conclusa comunque al settimo posto a 1'21'' dal vincitore di tappa Isaac Del Toro. Ora, come comunicato dalla sua squadra, la Decathlon CMA CGM Team, un periodo di riposo per rimettersi poi in forma per il Tour de France.

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