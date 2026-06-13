Il messicano vince la settima tappa del Tour Auvergne-Rhone Alpes, precedendo - sul traguardo in salita di Grand Colombier - Ayuso e Johannessen. Seixas - caduto nel corso della frazione - è arrivato con 1'21" di ritardo. Tuckwell conserva la maglia gialla di leader della classifica generale

La settima tappa del Tour Auvergne-Rhone Alpes 2026 è stata vinta da Isaac del Toro, che sulla salita finale del Grand Colombier, precede di 24 secondi l'ex compagno di squadra Juan Ayuso. Completa il podio di giornata Tobias Halland Johannessen, con un distacco di 38 secondi. Luke Tuckwell conserva la maglia gialla di leader della classifica generale, con 42 secondi di vantaggio su Matteo Jorgenson. Giornata complicata per Paul Seixas, che cade e recupera quasi 4 minuti ma paga poi lo sforzo sull'ascesa finale. Il francese ha chiuso la tappa al settimo posto con un ritardo di 1'21". Domenica ultima e decisiva tappa, da Beaufort a Plateau de Solaison (120,1 km).