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Tour Auvergne-Rhone Alpes (ex Delfinato), Del Toro vince 7^ tappa

Ciclismo

Il messicano vince la settima tappa del Tour Auvergne-Rhone Alpes, precedendo - sul traguardo in salita di Grand Colombier - Ayuso e Johannessen. Seixas - caduto nel corso della frazione - è arrivato con 1'21" di ritardo. Tuckwell conserva la maglia gialla di leader della classifica generale

LA CADUTA DI SEIXAS

La settima tappa del Tour Auvergne-Rhone Alpes 2026 è stata vinta da Isaac del Toro, che sulla salita finale del Grand Colombier, precede di 24 secondi l'ex compagno di squadra Juan Ayuso. Completa il podio di giornata Tobias Halland Johannessen, con un distacco di 38 secondi. Luke Tuckwell conserva la maglia gialla di leader della classifica generale, con 42 secondi di vantaggio su Matteo Jorgenson. Giornata complicata per Paul Seixas, che cade e recupera quasi 4 minuti ma paga poi lo sforzo sull'ascesa finale. Il francese ha chiuso la tappa al settimo posto con un ritardo di 1'21". Domenica ultima e decisiva tappa, da Beaufort a Plateau de Solaison (120,1 km).

L'ordine d'arrivo della settima tappa

  • 1 Isaac del Toro UAE Team Emirates – XRG 3:41:41
  • 2 Juan Ayuso Lidl – Trek +0:24
  • 3 Tobias Halland Johannessen Uno-X Mobility +0:38
  • 4 Matteo Jorgenson Team Visma | Lease a Bike +0:41
  • 5 Cian Uijtdebroeks Movistar Team +0:41
  • 6 Mattias Skjelmose Lidl – Trek +1:17
  • 7 Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team +1:21
  • 8 Cristián Rodríguez XDS Astana Team +2:29
  • 9 José Félix Parra Caja Rural – Seguros RGA +2:33
  • 10 Jan Castellon Caja Rural – Seguros RGA +2:33
  • 11 Luke Tuckwell Red Bull – BORA – hansgrohe +2:33

La classifica generale

  • 1 Luke Tuckwell Red Bull – BORA – hansgrohe 25:59:09
  • 2 Matteo Jorgenson Team Visma | Lease a Bike +0:42
  • 3 Isaac del Toro UAE Team Emirates – XRG +0:49
  • 4 Juan Ayuso Lidl – Trek +1:06
  • 5 Tobias Halland Johannessen Uno-X Mobility +1:33
  • 6 Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team +1:54
  • 7 Mattias Skjelmose Lidl – Trek +1:59
  • 8 Cian Uijtdebroeks Movistar Team +2:17
  • 9 Cristian Rodriguez XDS Astana Team +2:33
  • 10 Josè Fèlix Parra Caja Rural – Seguros RGA +3:02

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