Tifosi restano nello stadio per vedere van Aert

Alcuni tifosi del Mechelen - al termine del match perso contro l'Union Saint Gilloise - hanno deciso di restare all'interno dello stadio per godersi il finale della Parigi-Roubaix di ciclismo sul maxi schermo. Grande esultanza sugli spalti dopo la vittoria del belga van Aert, che ha staccato Pogacar negli ultimi metri

Dopo la partita dei playoff del campionato belga tra Mechelen e Union Saint Gilloise (vinta 1-0 dagli ospiti) alcuni tifosi della squadra di casa sono rimasti all'interno dello stadio per vedere sul maxi schermo gli ultimi chilometri della Parigi-Roubaix. Quando van Aert ha bruciato Pogacar nella volata a due nel velodromo, il pubblico ha esultato e festeggiato sulle tribune.