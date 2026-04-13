Tifosi restano nello stadio per vedere van Aert

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Parigi-Roubaix, tifosi del Mechelen festeggiano vittoria di van Aert allo stadio. Video

mechelen

Alcuni tifosi del Mechelen - al termine del match perso contro l'Union Saint Gilloise - hanno deciso di restare all'interno dello stadio per godersi il finale della Parigi-Roubaix di ciclismo sul maxi schermo. Grande esultanza sugli spalti dopo la vittoria del belga van Aert, che ha staccato Pogacar negli ultimi metri

VAN AERT VINCE PARIGI-ROUBAIX

Dopo la partita dei playoff del campionato belga tra Mechelen e Union Saint Gilloise (vinta 1-0 dagli ospiti) alcuni tifosi della squadra di casa sono rimasti all'interno dello stadio per vedere sul maxi schermo gli ultimi chilometri della Parigi-Roubaix. Quando van Aert ha bruciato Pogacar nella volata a due nel velodromo, il pubblico ha esultato e festeggiato sulle tribune.

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