Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Parigi-Roubaix femminile, vince Franziska Koch davanti a Mariane Vos

Ciclismo

La tedesca è la più giovane di sempre ad aggiudicarsi la corsa. Sul podio anche l'olandes Vos e la francese Ferrand-Prèvot. Diciottesima Chiara Consonni, la migliore delle italiane

VAN AERT VINCE PARIGI-ROUBAIX

Franziska Koch ha trionfato alla Parigi-Roubaix femminile e all'età di 25 anni e 273 giorni è diventata la più giovane ad aggiudicarsi la classica. La tedesca ha battuto allo sprint l'olandese Marianne Vos. Terzo posto per la francese Pauline Ferrand-Prèvot. Diciottesimo posto per Chiara Consonni, la migliore delle italiane. 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Ciclismo: Altre Notizie

Franziska Koch vince la Parigi-Roubaix femminile

Ciclismo

La tedesca è la più giovane di sempre ad aggiudicarsi la corsa. Sul podio anche l'olandes Vos e...

Van Aert ha vinto la Parigi-Roubaix! Pogacar 2°

Ciclismo

L'eterno secondo ce l'ha fatta! Wout van Aert ha vinto la prima Parigi-Roubaix della sua carriera...

Tappa ad August, a Seixas il Giro dei Paesi Baschi

Ciclismo

Paul Seixas completa l'opera. Vince il Giro dei Paesi Baschi, concludendo nel migliore dei modi...

Paesi Baschi, Seixas vince e allunga in classifica

Ciclismo

Terzo successo di tappa per il francese, che si impone anche nella quinta frazione del Giro dei...

Merckx, ricovero per un'infezione all'anca operata

Ciclismo

Eddy Merckx, leggenda del ciclismo mondiale, 80 anni, è ricoverato in ospedale per curare una...
VAI ALLA SEZIONE

CICLISMO: ALTRE NEWS