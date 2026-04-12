Franziska Koch vince la Parigi-Roubaix femminile

La tedesca è la più giovane di sempre ad aggiudicarsi la corsa. Sul podio anche l'olandes Vos e la francese Ferrand-Prèvot. Diciottesima Chiara Consonni, la migliore delle italiane

Franziska Koch ha trionfato alla Parigi-Roubaix femminile e all'età di 25 anni e 273 giorni è diventata la più giovane ad aggiudicarsi la classica. La tedesca ha battuto allo sprint l'olandese Marianne Vos. Terzo posto per la francese Pauline Ferrand-Prèvot. Diciottesimo posto per Chiara Consonni, la migliore delle italiane.