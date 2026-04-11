Paul Seixas completa l'opera. Vince il Giro dei Paesi Baschi, concludendo nel migliore dei modi una settimana dominata con tre successi di tappa. Finiscono sul podio alle sue spalle Lipowitz e Johannessen. Sotto una pioggia battente, l'ultima frazione è andata al 20enne americano Andrew August della Ineos Grenadiers, quinto e settimo Fiorelli e Velasco. Un francese non vinceva una corsa a tappe dal 2007

Il terzo posto agli Europei dello scorso anno era stato un valido indizio. Nel 2026 ne stanno arrivando altri, oggi il più importante di tutti: il francese Paul Seixas ha conquistato il Giro dei Paesi Baschi. Classe 2006 della Decathlon, 20 anni da compiere a settembre, professionista appena dallo scorso anno, completa una settimana fantastica dopo aver vinto tre tappe della corsa spagnola. Dominatore della classifica generale sin dalla cronometro di apertura a Bilbao, gli è bastato arrivare al traguardo di Bergara nell'ultima frazione, chiusa sotto una pioggia battente. Anzi, anche oggi aveva provato a scattare a 56 km dall'arrivo distanziando i rivali, ma si è poi fatto riassorbire senza strafare. Sul podio, alle sue spalle, Lipowitz della Red Bull-Bora-Hansgrohe e Johannessen della Uno-X-Mobility, fuori dalla top 10 all'inizio della tappa e protagonista di un'ottima azione. Crollo totale per Roglic, in crisi già nella giornata di ieri. La tappa è stata vinta da Andrew August, 20enne americano della Ineos Grenadiers, che ha salutato i compagni di fuga negli ultimi km arrivando da solo al traguardo. Giorno di festa per la Francia intera: il Paese non aveva un vincitore di una corsa a tappe dal 2007, quando Christophe Moreau vinse il Delfinato. Seixas non aveva nemmeno un anno.