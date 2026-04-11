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Giro dei Paesi Baschi, Seixas vince la classifica generale. Ad August l'ultima tappa

Ciclismo

Paul Seixas completa l'opera. Vince il Giro dei Paesi Baschi, concludendo nel migliore dei modi una settimana dominata con tre successi di tappa. Finiscono sul podio alle sue spalle Lipowitz e Johannessen. Sotto una pioggia battente, l'ultima frazione è andata al 20enne americano Andrew August della Ineos Grenadiers, quinto e settimo Fiorelli e Velasco. Un francese non vinceva una corsa a tappe dal 2007

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Il terzo posto agli Europei dello scorso anno era stato un valido indizio. Nel 2026 ne stanno arrivando altri, oggi il più importante di tutti: il francese Paul Seixas ha conquistato il Giro dei Paesi Baschi. Classe 2006 della Decathlon, 20 anni da compiere a settembre, professionista appena dallo scorso anno, completa una settimana fantastica dopo aver vinto tre tappe della corsa spagnola. Dominatore della classifica generale sin dalla cronometro di apertura a Bilbao, gli è bastato arrivare al traguardo di Bergara nell'ultima frazione, chiusa sotto una pioggia battente. Anzi, anche oggi aveva provato a scattare a 56 km dall'arrivo distanziando i rivali, ma si è poi fatto riassorbire senza strafare. Sul podio, alle sue spalle, Lipowitz della Red Bull-Bora-Hansgrohe e Johannessen della Uno-X-Mobility, fuori dalla top 10 all'inizio della tappa e protagonista di un'ottima azione. Crollo totale per Roglic, in crisi già nella giornata di ieri. La tappa è stata vinta da Andrew August, 20enne americano della Ineos Grenadiers, che ha salutato i compagni di fuga negli ultimi km arrivando da solo al traguardo. Giorno di festa per la Francia intera: il Paese non aveva un vincitore di una corsa a tappe dal 2007, quando Christophe Moreau vinse il Delfinato. Seixas non aveva nemmeno un anno. 

La classifica finale del Giro dei Paesi Baschi

  1. Paul Seixas - 20:07:35
  2. Florian Lipowitz +2'30''
  3. Tobias Johannessen +2'33''
  4. Ion Izagirre +3'50''
  5. Clement Champoussin +4'43''
  6. Pello Bilbao +5'03''
  7. Javier Romo +5'05''
  8. Igor Arrieta +5'25''
  9. Alex Baudin +5'41''

 

L'ordine d'arrivo della sesta e ultima tappa 

  1. Andrew August - 3:29.35
  2. Raul Garcia Pierna +0'16
  3. Frank Van den Broek +0'34
  4. Gal Glivar - S.T.
  5. Filippo Fiorelli +1:07
  6. Emiel Verstrynge - S.T.
  7. Simone Velasco - S.T.
  8. Tobias Johannessen +1'09''
  9. Ramses Debruyne +1'26''
  10. Guillaume Martin +1'33''

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