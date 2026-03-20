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Ciclismo, Team Polti presenta la maglia ufficiale per la Milano Sanremo 2026

Ciclismo

E' stata presentata, alla vigilia dell'edizione numero 117 della Milano-Sanremo, la maglia con cui i corridori del Team Polti VisitMalta affronteranno la Classica di Primavera. Una maglia che richiama i colori e il disegno della  divisa che il Team Polti utilizzava negli anni '90. "Indossarla significa sentirsi parte di una tradizione che continua a parlare al presente, guardando al futuro" dice Francesca Polti, presidente e amministatrice delegata di Polti Spa

MILANO-SANREMO: IL PERCORSO E I PARTECIPANTI

Alla vigilia della Milano Sanremo numero 117 è stata presentata la maglia del Team Polti VisitMalta, una delle squadre italiane al via.  Si tratta di una versione speciale della storica divisa anni ’90 del Team Polti, riproposta in chiave moderna, ma fedele a quel disegno e a quei colori, giallo e verde, che hanno segnato un’epoca.

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“L’idea della maglia è nata l’anno scorso quando, durante il Giro d’Italia, lungo il percorso abbiamo visto molti tifosi indossare la maglia del Team Polti degli anni Novanta con il suo design inconfondibile, e siamo rimasti colpiti da quanto fosse ancora presente e riconoscibile tra il pubblico. Da quel momento è stato chiaro che meritava di tornare in gara. So per certo che per i ragazzi del Team Polti VisitMalta sarà un onore correre la Milano Sanremo: indossarla significa sentirsi parte di una tradizione che continua a parlare al presente, guardando al futuro, assumendosi la responsabilità e l’emozione di dare nuova vita a un simbolo che ha lasciato un segno nello sport del ciclismo” dichiara Francesca Polti, Presidente e Amministratrice Delegata di Polti Spa.

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