Alla vigilia della Milano Sanremo numero 117 è stata presentata la maglia del Team Polti VisitMalta, una delle squadre italiane al via. Si tratta di una versione speciale della storica divisa anni ’90 del Team Polti , riproposta in chiave moderna, ma fedele a quel disegno e a quei colori, giallo e verde, che hanno segnato un’epoca.

“L’idea della maglia è nata l’anno scorso quando, durante il Giro d’Italia, lungo il percorso abbiamo visto molti tifosi indossare la maglia del Team Polti degli anni Novanta con il suo design inconfondibile, e siamo rimasti colpiti da quanto fosse ancora presente e riconoscibile tra il pubblico. Da quel momento è stato chiaro che meritava di tornare in gara. So per certo che per i ragazzi del Team Polti VisitMalta sarà un onore correre la Milano Sanremo: indossarla significa sentirsi parte di una tradizione che continua a parlare al presente, guardando al futuro, assumendosi la responsabilità e l’emozione di dare nuova vita a un simbolo che ha lasciato un segno nello sport del ciclismo” dichiara Francesca Polti, Presidente e Amministratrice Delegata di Polti Spa.