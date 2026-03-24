Il Giro d’Italia perde una figura storica: è morto a 89 anni il terzo patron del Giro dopo Armando Cougnet (che lanciò la corsa nel 1909) e Vincenzo Torriani. Già suo collaboratore, Carmine Castellano dal 1993 al 2005 è stato poi direttore unico della corsa rosa

Nato il 7 marzo 1937 a Sant’Agnello di Sorrento, avvocato e appassionato di ciclismo, aveva organizzato da presidente del Velo Sport Sant’Agnello un campionato nazionale dilettanti e, per questa sua esperienza, nel 1974 fu chiamato alla responsabilità tecnica del comitato di tappa dell’ottava frazione del Giro d’Italia (Potenza-Sorrento). È lì che conosce Vincenzo Torriani e diventa suo collaboratore per le tappe del Sud. Da lì allo sbarco a Milano ai decenni dell’era storica del ciclismo italiano. Dal 1993 al 2005 è stato patron unico della corsa Rosa.