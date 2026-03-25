Giro Catalogna, Evenepoel cade: a Godon 3^ tappa

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Vuelta Catalunya, Remco Evenepoel cade: Godon vince la terza tappa. Le news

Ciclismo

Caduta per il fuoriclasse belga alla terza tappa del Giro di Catalogna: Evenepoel era in fuga con Vingegaard quando ha perso il controllo della bici a 500 metri dal traguardo in prossimità di una rotonda. Vittoria di tappa per Godon

POGACAR, VITTORIA ALLA SANREMO CON BICI DANNEGGIATA

Remco Evenepoel protagonista nel bene e nel male nella terza tappa della Volta Catalunya, Mont-roig del Camp > Vila-seca di 159,4 chilometri. Succede tutto negli ultimi 30 chilometri con il belga che sfrutta il vento e spezza il gruppo. Con Evenepoel resta il danese Vingegaard, i due affrontano gli ultimi 29 km inseguiti dal gruppo. A 500 metri dall'arrivo, quando i due avevano ancora qualche metro di margine, Evenepoel cade in prossimità di una rotonda. Nella volata finale vince il francese Dorian Godon della Ineos Grenadiers. Ottavo posto per l'azzurro Davide Piganzoli.

L'ordine d'arrivo della terza tappa: 

  • 1. Godon Dorian (INEOS Grenadiers) in 3:43:33
  • 2. Vernon Ethan (NSN Cycling Team) s.t.
  • 3. Hobbs Noah (EF Education - EasyPost) s.t.
  • 4. Aerts Toon (Lotto Intermarché) s.t.
  • 5. Charmig Anthon (Uno-X Mobility) s.t.
  • 6. Pidcock Thomas (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) s.t.
  • 7. Isidore Noa (Decathlon CMA CGM Team) s.t.
  • 8. Piganzoli Davide (Team Visma | Lease a Bike) s.t.
  • 9. Hessmann Michel (Movistar Team) s.t.
  • 10. Stewart Mark (Modern Adventure Pro Cycling) s.t.

La classifica generale: 

  1. Dorian Godon - Ineos Grenadiers - 11:29:50
  2. Remco Evenepoel - Red Bull-Bora-Hansgrohe - +0:11
  3. Tom Pidcock - Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team - +0:16
  4. Jonas Vingegaard - Visma | Lease a Bike - +0:18
  5. Brandon McNulty - UAE Emirates XRG - +0:19

 

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