Giro Catalogna, Evenepoel cade: a Godon 3^ tappa

Caduta per il fuoriclasse belga alla terza tappa del Giro di Catalogna: Evenepoel era in fuga con Vingegaard quando ha perso il controllo della bici a 500 metri dal traguardo in prossimità di una rotonda. Vittoria di tappa per Godon

Remco Evenepoel protagonista nel bene e nel male nella terza tappa della Volta Catalunya, Mont-roig del Camp > Vila-seca di 159,4 chilometri. Succede tutto negli ultimi 30 chilometri con il belga che sfrutta il vento e spezza il gruppo. Con Evenepoel resta il danese Vingegaard, i due affrontano gli ultimi 29 km inseguiti dal gruppo. A 500 metri dall'arrivo, quando i due avevano ancora qualche metro di margine, Evenepoel cade in prossimità di una rotonda. Nella volata finale vince il francese Dorian Godon della Ineos Grenadiers. Ottavo posto per l'azzurro Davide Piganzoli.