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Pogacar, 95mila euro per la maglia della Milano-Sanremo: andranno in beneficenza

asta benefica

95.100 euro: una cifra da record per la maglia di Tadej Pogacar indossata alla Milano-Sanremo. Il preziosissimo cimelio è stato venduto in un'asta per la fondazione del fuoriclasse sloveno che si occupa dei bambini. Il campione del mondo, inoltre, aggiungerà personalmente alla cifra lo stesso importo

CICLISMO, IL CALENDARIO 2026

La maglia indossata in gara da Tadej Pogačar alla Milano-Sanremo 2026, vinta dal fuoriclasse sloveno, è stata venduta all'asta per 95.100 euro, collocandola tra le maglie da ciclismo più preziose mai vendute. Non solo, il campione del mondo aggiungerà personalmente lo stesso importo, portando l'incasso totale a 190.200 euro, il tutto destinato a sostenere i bambini e i giovani che affrontano gravi malattie attraverso la Fondazione Tadej Pogačar. Il vincitore dell'offerta, lo statunitense Karl McDonnell, riceverà la maglia di persona al Pogi Challenge in Slovenia. Un'altra importante vittoria del fuoriclasse del ciclismo contemporaneo che da sempre è impegnato a sostenere la sua fondazione nel sostegno ai bambini.

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