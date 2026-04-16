Ayuso fermato da un virus: salta le Ardenne

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Juan Ayuso salta le Ardenne: lo spagnolo della Lidl-Trek fermato da un virus

Ciclismo

Juan Ayuso non parteciperà alle Classiche delle Ardenne (Amstel Gold Race, Freccia-Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi): come comunicato dal suo team, la Lidl-Trek, il corridore spagnolo è ko a causa di un virus

CICLISMO, IL CALENDARIO 2026

La stagione 2026 non è iniziata nel migliore dei modi per Juan Ayuso. Lo spagnolo, colpo di mercato della Lidl-Trek, dopo aver trionfato alla Volta do Algarve, è stato costretto al ritiro sia alla Parigi-Nizza che al Giro dei Paesi Baschi. E sarà costretto a saltare il trittico delle Ardenne, non sarà quindi alla partenza di Amstel Gold Race, Freccia-Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi. Lo ha comunicato il suo team: "Gli esami medici dopo il Giro dei Paesi Baschi hanno evidenziato una recente infezione virale e lo spagnolo non è ancora pronto per tornare alle competizioni"

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