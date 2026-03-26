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Settimana Coppi e Bartali, D'Aiuto vince la seconda tappa

Ciclismo

Con una splendida azione nel finale, scattato a 5 km dal traguardo, il 24enne friulano Filippo D'Aiuto (General Store-Essebigi) ha vinto la seconda tappa della Settimana Coppi e Bartali 2026, da Lodi a Massalengo per 158 km. Il francese Axel Laurance mantiene la maglia blu di leader della classifica. Domani la terza tappa da Erbusco a Iseo per 175 km

LE CONDIZIONI DI ZARATE DOPO LA CADUTA DI MERCOLEDI'

Con una decisiva azione, molto spettacolare partita  a 5 km dal traguardo di Massalengo, il 24enne friuliano Filippo D'Aiuto ha vinto in solitaria la seconda tappa della Settimana Coppi e Bartali, 158 km con partenza da Lodi. Lo scatto di D'Aiuto ha sorpreso il gruppo, arrivato a 13 secondi dal vincitore, con uno sprint vinto da Matteo Moschetti con Tommaso Bessega a completare il podio. D'Aiuto ha anche conquistato la maglia blu di leader della classifica generale. Venerdì la terza tappa, una frazione molto interessante di 175 km da Erbusco a Iseo, con l'ascesa al Passo Tre Termini, 7,5 km particolarmente impegnativi con un dislivello di 730 metri, posto a circa 20 km dall'arrivo, che potrebbe fare una discreta selezione.

Ordine d'arrivo della 2^ tappa della Settimana Coppi & Bartali

  1. Filippo D'Aiuto (General Store–Essegibi–F.Lli Curia) in 3:42:37
  2. Matteo Moschetti (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) a 0.05
  3. Tommaso Bessega (Team Polti VisitMalta) st
  4. Alessio Magagnotti (Red Bull–BORA–hansgrohe) st
  5. Alessio Menghini (Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone) st
  6. Martin Svrček (Soudal Quick-Step) st
  7. Axel Laurance (INEOS Grenadiers) st
  8. Adrien Boichis (Red Bull–BORA–hansgrohe) st
  9. Thomas Pesenti (Team Polti VisitMalta) st
  10. Nicolò Arrighetti (General Store–Essegibi–F.Lli Curia) st

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