Con una splendida azione nel finale, scattato a 5 km dal traguardo, il 24enne friulano Filippo D'Aiuto (General Store-Essebigi) ha vinto la seconda tappa della Settimana Coppi e Bartali 2026, da Lodi a Massalengo per 158 km. Il francese Axel Laurance mantiene la maglia blu di leader della classifica. Domani la terza tappa da Erbusco a Iseo per 175 km

Con una decisiva azione, molto spettacolare partita a 5 km dal traguardo di Massalengo, il 24enne friuliano Filippo D'Aiuto ha vinto in solitaria la seconda tappa della Settimana Coppi e Bartali, 158 km con partenza da Lodi. Lo scatto di D'Aiuto ha sorpreso il gruppo, arrivato a 13 secondi dal vincitore, con uno sprint vinto da Matteo Moschetti con Tommaso Bessega a completare il podio. D'Aiuto ha anche conquistato la maglia blu di leader della classifica generale. Venerdì la terza tappa, una frazione molto interessante di 175 km da Erbusco a Iseo, con l'ascesa al Passo Tre Termini, 7,5 km particolarmente impegnativi con un dislivello di 730 metri, posto a circa 20 km dall'arrivo, che potrebbe fare una discreta selezione.