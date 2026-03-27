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Debora Silvestri dimessa dall'ospedale dopo la terribile caduta alla Milano-Sanremo

Ciclismo

Dopo quasi una settimana di ricovero, è stata dimessa dall'ospedale Debora Silvestri. L'azzurra aveva subito una bruttissima caduta alla Sanremo Women dello scorso 21 marzo. Ora proseguirà la riabilitazione a casa

LA CADUTA ALLA SANREMO WOMEN

Buone notizie per Debora Silvestri. Dopo la bruttissima caduta alla Sanremo Women, l'atleta della Laboral Kutxa Team ha finalmente lasciato l'ospedale, come comunicato dal suo club sui canali ufficiali: "Dopo diversi giorni scanditi dalla prudenza e dal costante monitoraggio medico, Debora Silvestri ora può proseguire il suo recupero fuori dall'ospedale. Dopo sei giorni di ricovero, Debora è stata dimessa e sta già tornando a casa, dove proseguirà il suo percorso di recupero insieme alla famiglia e supportata da tutta l'equipe. Lo staff medico della squadra continuerà ad essere al suo fianco in ogni fase del suo recupero". Debora Silvestri, nella terribile caduta alla Sanremo, aveva subito la frattura di cinque costole e una frattura alla scapola.

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