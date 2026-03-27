Buone notizie per Debora Silvestri. Dopo la bruttissima caduta alla Sanremo Women, l'atleta della Laboral Kutxa Team ha finalmente lasciato l'ospedale, come comunicato dal suo club sui canali ufficiali: "Dopo diversi giorni scanditi dalla prudenza e dal costante monitoraggio medico, Debora Silvestri ora può proseguire il suo recupero fuori dall'ospedale. Dopo sei giorni di ricovero, Debora è stata dimessa e sta già tornando a casa, dove proseguirà il suo percorso di recupero insieme alla famiglia e supportata da tutta l'equipe. Lo staff medico della squadra continuerà ad essere al suo fianco in ogni fase del suo recupero". Debora Silvestri, nella terribile caduta alla Sanremo, aveva subito la frattura di cinque costole e una frattura alla scapola.