Bruttisima caduta per Silvestri ma è cosciente

Bruttissima caduta alla Sanremo Women nella discesa della Cipressa, ad avere la peggio l'azzurra Debora Silvestri, catapultata nella strada sottostante. Il suo team rassicura sui canali ufficiali: "È cosciente ed è stata trasportata in ospedale"

Nelle fasi finali della corsa di 156 km c'è stata una brutta caduta nella discesa della Cipressa, in una curva cieca una decina di concorrenti sono finite a terra colpendo un guardrail e un paio lo hanno scavalcato cadendo da un'altezza di qualche metro. Tra le atlete coinvolte la polacca Niewiadoma e Le Court Pienaar delle Mauritius, tra le favorite per la vittoria, ma ad avere la peggio è stata l'italiana Debora Silvestri (Laboral), che a quanto comunicato dalla sua squadra è comunque rimasta cosciente dopo l'incidente