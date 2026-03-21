Bruttisima caduta per Silvestri ma è cosciente

Debora Silvestri, bruttissima caduta alla Sanremo Women ma è cosciente: le newssanremo women
Bruttissima caduta alla Sanremo Women nella discesa della Cipressa, ad avere la peggio l'azzurra Debora Silvestri, catapultata nella strada sottostante. Il suo team rassicura sui canali ufficiali: "È
cosciente ed è stata trasportata in ospedale"
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Nelle fasi finali della corsa di 156 km c'è stata una brutta caduta nella discesa della Cipressa, in una curva cieca una decina di concorrenti sono finite a terra colpendo un guardrail e un paio lo hanno scavalcato cadendo da un'altezza di qualche metro. Tra le atlete coinvolte la polacca Niewiadoma e Le Court Pienaar delle Mauritius, tra le favorite per la vittoria, ma ad avere la peggio è stata l'italiana Debora Silvestri (Laboral), che a quanto comunicato dalla sua squadra è comunque rimasta cosciente dopo l'incidente