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Van der Poel impone la sua legge alla Saxo Classic

Ciclismo

Mathieu Van der Poel ha vinto per la terza volta in carriera la Saxo Classic, la classica fiamminga di 208  km con 16 muri su asfalto e pavé, con oltre 3000 metri di dislivello. Van der Poel ha fatto partire l'azione decisiva sul Patemberg, creando il vuoto alle sue spalle. Poi il calo nel finale, quando VdP ha resistito al ritorno del gruppo, nei pressi del traguardo di Harelbeke. Alle sue spalle a 4 secondi il norvegese Hagenes e il belga Vermeersch

VINGEGAARD VINCE LA 5^ TAPPA DELLA VOLTA A CATALUNYA

Per la terza volta Mathieu Van der Poel si porta a casa la Saxo Classic. Ma dei tre successi, quello di quest'anno sarà ricordato come il più sofferto e combattuto. Per vincere la classica fiamminga, gara mai banale con i suoi 3000 metri di dislivello spalmati su 208 km e 16 muri, VdP è scattato sul Patemberg, a 40 km dalla conclusione, facendo il vuoto alle sue spalle. Sembrava un copione già scritto e invece l'olandese della Alpecin nel finale ha mollato totalmente il ritmo, permettendo il ritorno di un gruppetto di 4 inseguitori. L'aggancio sembrava cosa fatta quando, all'ultimo km, Van der Poel ha approfittato del mancato accordo nel quartetto per piazzare l'ultimo e decisivo scatto. Sul traguardo di Harelbeke VdP ha preceduto, ancora un po' incredulo, di 4 secondi il norvegese Hagenes e il belga Vermeersch. A una ventina di secondi il gruppo con Trentin 10° e migliore degli italiani. Bandiera tricolore che invece ha sventolato nella gara juniores, vinta da Brandon Fedrizzi, 17enne di Bolzano

Ordine di arrivo

  • 1 VAN DER POEL Mathieu (Alpecin-Premier Tech) in 4:55:14
  • 2 HAGENES Per Strand (Team Visma | Lease a Bike) a 0:04
  • 3 VERMEERSCH Florian (UAE Team Emirates – XRG) st
  • 4 DEWULF Stan (Decathlon CMA CGM Team) st
  • 5 ABRAHAMSEN Jonas (Uno-X Mobility) st
  • 6 ANDRESEN Tobias (Lund Decathlon CMA CGM Team) a 0:24
  • 7 LAPORTE Christophe (Team Visma | Lease a Bike) st
  • 8 VERMEERSCH Gianni (Red Bull – BORA – hansgrohe) st
  • 9 PEDERSEN Mads (Lidl – Trek) st
  • 10 TRENTIN Matteo (Tudor Pro Cycling Team) st

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