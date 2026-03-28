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Coppi e Bartali, due uomini assaltano l'ammiraglia del team Visma

Ciclismo

Durante la 4^ tappa della Settimana Coppi e Bartali, due persone in stato d'alterazione hanno assalito con violenza una macchina del team Visma-Lease a Bike, cercando di rubare le bici. "Nessun danno, i presenti stanno bene ma sono scossi" ha dichiarato Plugge

SETTIMANA COPPI E BARTALI, LAURANCE VINCE LA 4^ TAPPA

Un episodio increscioso si è consumato durante la quarta tappa della Settimana Coppi e Bartali. A sei chilometri dal traguardo, nei pressi di Saccol, due persone in apparente stato d'alterazione si sono avventate sull'ammiraglia del team Visma-Lease a Bike, precisamente contro la seconda macchina parcheggiata, in attesa di rientrare sul percorso di gara: uno di loro è salito sull'auto e ha cercato di rubare una delle biciclette, l'altro si è scagliato con dei pugni sul veicolo in modo intimidatorio nei confronti dei membri della squadra olandesi presenti in macchina.

Plugge: "Nessun danno, ma i presenti sono scossi"

"Prendiamo questo incidente molto sul serio, poiché ha messo a rischio la sicurezza dei nostri colleghi - ha dichiarato Richard Plugge nel comunicato pubblicato dal team -. Il nostro staff si è recato immediatamente dalla polizia e ha anche segnalato l'accaduto all'organizzazione della gara. Alla fine, non è stata rubata alcuna attrezzatura e non sono stati causati danni. I colleghi in macchina stanno bene, ma sono comprensibilmente scossi".

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