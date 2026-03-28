Coppi e Bartali, Laurance brinda a Valdobbiadene

Il francese Axel Laurance ha vinto in volata la quarta tappa della Settimana Coppi e Bartali, 159.6 chilometri con partenza a Ponte di Piave ed arrivo a Valdobbiadene e torna leader della classifica generale. Per Laurance, che ha battuto Mauro Schmid e Riccardo Lorello, è la seconda vittoria di tappa di questa edizione. Domani la quinta e ultima frazione, da Cormons a Gemona del Friuli