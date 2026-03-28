Coppi e Bartali, Laurance brinda a Valdobbiadene

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Coppi e Bartali, Laurance vince in volata e torna leader della classifica

Ciclismo

Il francese Axel Laurance ha vinto in volata la quarta tappa della Settimana Coppi e Bartali, 159.6 chilometri con partenza a Ponte di Piave ed arrivo a Valdobbiadene e torna leader della classifica generale. Per Laurance, che ha battuto Mauro Schmid e Riccardo Lorello, è la seconda vittoria di tappa di questa edizione. Domani la quinta e ultima frazione, da Cormons a Gemona del Friuli

Il francese Axel Laurance firma la doppietta alla Settimana Coppi e Bartali, vincendo la quarta tappa sul traguardo di Valdobbiadene: netto il successo in volata per l'atleta della Ineos Grenadiers, che ha anticipato lo svizzero Mauro Schmid e l'italiano Riccardo Lorello. Tappa quasi del tutto pianeggiante, vivacizzata da una lunga fuga (oltre 130 km) condotta da Agostinacchio, Spreafico e Ansaloni, ripresa a una manciata di km dal traguardo. Laurance conquista la leadership della classifica e la maglia azzurra che aveva già vestito dopo la prima tappa. Domenica la quinta e ultima tappa, con arrivo a Gemona del Friuli.

ciclismo

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Ordine d'arrivo

  • 1  Laurance Axel (INEOS Grenadiers) in 03:38:25
  • 2  Schmid Mauro (Team Jayco AlUla) st
  • 3  Lorello Riccardo (S.C. Padovani Polo Cherry Bank) st
  • 4  Arrighetti Nicolò (General Store - Essegibi - F.Lli Curia) st
  • 5  Bortoluzzi Giovanni (General Store - Essegibi - F.Lli Curia) st
  • 6  Ulissi Diego (XDS Astana Team) st
  • 7  Dati Tommaso (Team UKYO) st
  • 8  Menghini Alessio (Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone) st
  • 9  Turconi Filippo (Bardiani CSF 7 Saber) st
  • 10  Iacomoni Federico (Team UKYO) st

Classifica generale

  • 1 Axel Laurance (INEOS Granadiers) in 15:00:06
  • 2 Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) a 0.02
  • 3 Tommaso Dati (Team Ukyo) a 0.10
  • 4 Diego Ulissi (XDS Astana) a 0.12
  • 5 Adrien Boichis (Red Bull Bora hansgrohe) a 0.20
  • 6 Federico Iacomoni (Team Ukyo) st
  • 7 Thomas Pesenti (Polti VisitMalta) st
  • 8 Samuele Battistella (EF - Easypost) st
  • 9 Filippo Turconi (Bardiani - CSF 7 Saber) st
  • 10 Mark Donovan (Pinarello Q36.5) st

 

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