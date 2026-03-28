Coppi e Bartali, Laurance brinda a Valdobbiadene

Il francese Axel Laurance ha vinto in volata la quarta tappa della Settimana Coppi e Bartali, 159.6 chilometri con partenza a Ponte di Piave ed arrivo a Valdobbiadene e torna leader della classifica generale. Per Laurance, che ha battuto Mauro Schmid e Riccardo Lorello, è la seconda vittoria di tappa di questa edizione. Domani la quinta e ultima frazione, da Cormons a Gemona del Friuli
Il francese Axel Laurance firma la doppietta alla Settimana Coppi e Bartali, vincendo la quarta tappa sul traguardo di Valdobbiadene: netto il successo in volata per l'atleta della Ineos Grenadiers, che ha anticipato lo svizzero Mauro Schmid e l'italiano Riccardo Lorello. Tappa quasi del tutto pianeggiante, vivacizzata da una lunga fuga (oltre 130 km) condotta da Agostinacchio, Spreafico e Ansaloni, ripresa a una manciata di km dal traguardo. Laurance conquista la leadership della classifica e la maglia azzurra che aveva già vestito dopo la prima tappa. Domenica la quinta e ultima tappa, con arrivo a Gemona del Friuli.
ciclismo
Due uomini assaltano l'ammiraglia del team Visma
Ordine d'arrivo
- 1 Laurance Axel (INEOS Grenadiers) in 03:38:25
- 2 Schmid Mauro (Team Jayco AlUla) st
- 3 Lorello Riccardo (S.C. Padovani Polo Cherry Bank) st
- 4 Arrighetti Nicolò (General Store - Essegibi - F.Lli Curia) st
- 5 Bortoluzzi Giovanni (General Store - Essegibi - F.Lli Curia) st
- 6 Ulissi Diego (XDS Astana Team) st
- 7 Dati Tommaso (Team UKYO) st
- 8 Menghini Alessio (Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone) st
- 9 Turconi Filippo (Bardiani CSF 7 Saber) st
- 10 Iacomoni Federico (Team UKYO) st
Classifica generale
- 1 Axel Laurance (INEOS Granadiers) in 15:00:06
- 2 Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) a 0.02
- 3 Tommaso Dati (Team Ukyo) a 0.10
- 4 Diego Ulissi (XDS Astana) a 0.12
- 5 Adrien Boichis (Red Bull Bora hansgrohe) a 0.20
- 6 Federico Iacomoni (Team Ukyo) st
- 7 Thomas Pesenti (Polti VisitMalta) st
- 8 Samuele Battistella (EF - Easypost) st
- 9 Filippo Turconi (Bardiani - CSF 7 Saber) st
- 10 Mark Donovan (Pinarello Q36.5) st