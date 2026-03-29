Giro di Catalogna, trionfa il danese Vingegaard

Il Giro di Catalogna lo conquista Vingegaard del team Visma-Lease a Bike, davanti a Martinez e Lipowitz che completano il podio. L'ultima tappa, invece, la vince l'australiano Gilmore. Il danese tra più di un mese gareggerà per la prima volta al Giro d'Italia
Jonas Vingegaard, del team Visma-Lease a Bike, ha vinto il Giro di Catalogna, con la settima e ultima tappa a Barcellona che è stata conquistata in volata dall'australiano Brady Gilmore (NSN Cycling Team). Nella classifica generale, il 29enne danese ha preceduto il francese Lenny Martinez e il tedesco Florian Lipowitz. Vincitore della Parigi-Nizza due settimane fa, Vingegaard succede allo sloveno Primoz Roglic nell'albo d'oro della corsa catalana. "Oggi ero concentrato principalmente sulla classifica generale e non sulla vittoria di tappa - ha detto -. È stata una settimana fantastica, sono contento di questo eccellente inizio di stagione e spero di continuare così". Il due volte vincitore del Tour de France gareggerà tra poco più di un mese, per la prima volta, al Giro d'Italia.
L'ordine d'arrivo della 7^ e ultima tappa
- Brady Gilmore (NSN Cycling Team) 2h06’44”
- Dorian Godon (INEOS Grenadiers)
- Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe)
- David González (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team)
- Antoine L’Hote (Decathlon CMA CGM Team)
- Senna Remijn (Alpecin-Premier Tech)
- Luca Vergallito (Alpecin-Premier Tech)
- Simone Gualdi (Lotto Intermarché)
- Lenny Martinez (Bahrain – Victorious)
- Henok Mulubrhan (XDS Astana Team)
Giro di Catalogna, la classifica generale
- Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) 25h56'36"
- Lenny Martinez (Bahrain – Victorious) +1’22”
- Florian Lipowitz (Red Bull – BORA – hansgrohe) +1’30”
- Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) +1’43”
- Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) +2’13”
- Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) +3’17”
- Mattias Skjelmose (Lidl – Trek) +4’11”
- Cian Uijtdebroeks (Movistar Team) +5’20”
- Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM Team) +5’25”
- Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) +5’36”