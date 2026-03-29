Giro di Catalogna, trionfa il danese Vingegaard

Jonas Vingegaard, del team Visma-Lease a Bike, ha vinto il Giro di Catalogna, con la settima e ultima tappa a Barcellona che è stata conquistata in volata dall'australiano Brady Gilmore (NSN Cycling Team). Nella classifica generale, il 29enne danese ha preceduto il francese Lenny Martinez e il tedesco Florian Lipowitz. Vincitore della Parigi-Nizza due settimane fa, Vingegaard succede allo sloveno Primoz Roglic nell'albo d'oro della corsa catalana. "Oggi ero concentrato principalmente sulla classifica generale e non sulla vittoria di tappa - ha detto -. È stata una settimana fantastica, sono contento di questo eccellente inizio di stagione e spero di continuare così". Il due volte vincitore del Tour de France gareggerà tra poco più di un mese, per la prima volta, al Giro d'Italia.