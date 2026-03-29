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Giro di Catalogna, trionfa il danese Vingegaard. L'ultima tappa la vince Gilmore

Ciclismo

Il Giro di Catalogna lo conquista Vingegaard del team Visma-Lease a Bike, davanti a Martinez e Lipowitz che completano il podio. L'ultima tappa, invece, la vince l'australiano Gilmore. Il danese tra più di un mese gareggerà per la prima volta al Giro d'Italia

COPPI E BARTALI, DUE UOMINI ASSALTANO IL TEAM VISMA

Jonas Vingegaard, del team Visma-Lease a Bike, ha vinto il Giro di Catalogna, con la settima e ultima tappa a Barcellona che è stata conquistata in volata dall'australiano Brady Gilmore (NSN Cycling Team). Nella classifica generale, il 29enne danese ha preceduto il francese Lenny Martinez e il tedesco Florian Lipowitz. Vincitore della Parigi-Nizza due settimane fa, Vingegaard succede allo sloveno Primoz Roglic nell'albo d'oro della corsa catalana. "Oggi ero concentrato principalmente sulla classifica generale e non sulla vittoria di tappa - ha detto -. È stata una settimana fantastica, sono contento di questo eccellente inizio di stagione e spero di continuare così". Il due volte vincitore del Tour de France gareggerà tra poco più di un mese, per la prima volta, al Giro d'Italia.

L'ordine d'arrivo della 7^ e ultima tappa

  1. Brady Gilmore (NSN Cycling Team) 2h06’44”
  2. Dorian Godon (INEOS Grenadiers)
  3. Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe)
  4. David González (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team)
  5. Antoine L’Hote (Decathlon CMA CGM Team)
  6. Senna Remijn (Alpecin-Premier Tech)
  7. Luca Vergallito (Alpecin-Premier Tech)
  8. Simone Gualdi (Lotto Intermarché)
  9. Lenny Martinez (Bahrain – Victorious)
  10. Henok Mulubrhan (XDS Astana Team)

Giro di Catalogna, la classifica generale

  1. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) 25h56'36"
  2. Lenny Martinez (Bahrain – Victorious) +1’22”
  3. Florian Lipowitz (Red Bull – BORA – hansgrohe) +1’30”
  4. Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) +1’43”
  5. Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) +2’13”
  6. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) +3’17”
  7. Mattias Skjelmose (Lidl – Trek) +4’11”
  8. Cian Uijtdebroeks (Movistar Team) +5’20”
  9. Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM Team) +5’25”
  10. Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) +5’36”

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