Nel corso della sesta tappa della Corsa Rosa Paestum-Napoli, tra i comuni di Brusciano e Marigliano un ragazzino ha provato a far cadere alcuni corridori in una rotonda, allungando la gamba e provando a tirare alcuni calci. Immediata la reazione ufficiale del Giro d'Italia sui social: "C'è un limite da non superare. Non siate come questa persona"

Folle episodio nel corso della sesta tappa del Giro d'Italia, da Paestum a Napoli. Un ragazzino - che assisteva alla gara in una rotonda insieme agli amici - ha provato a fare cadere alcuni corridori del gruppo lanciati ad alta velocità, allungando la gamba e provando a tirare alcuni calci. E' successo tra i comuni di Brusciano e Marigliano, prima del traguardo volante. Evidente la reazione di sdegno da parte degli stessi corridori, uno dei quali ha provato a sua volta ad allontare il ragazzo con una mano.

Il duro comunicato del Giro d'Italia: "C'è un limite da non superare"

Immediata la reazione dell'organizzazione del Giro d'Italia, che ha pubblicato un messaggio sui social: "Tifosi. Vi adoriamo a bordo strada. Adoriamo il vostro entusiasmo, adoriamo il vostro tifo per i corridori, adoriamo il vostro abbigliamento da fenicotteri. Ma c'è un limite da non superare. Non siate come questa persona".