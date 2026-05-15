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Giro d'Italia, la 7^ tappa in diretta live

live Ciclismo

Possibile punto di svolta della corsa rosa. Si affronta la frazione più lunga (244 km) e il primo GPM di 1^ categoria, il Blockhaus all'arrivo. Prima un solo altro scollinamento, quello a Roccaraso a circa 80 km dal traguardo. C'è curiosità per capire se Eulalio riuscirà a difendere la maglia rosa e se il grande favorito Vingegaard proverà ad attaccare

LE CLASSIFICHE - IL PERCORSO

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Giro d'Italia, tutto quello che devi sapere

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L'altro GPM della tappa

Si trova a Roccaraso, a circa 80 km dal traguardo. Le sue caratteristiche:

- 2^ categoria

- lunghezza di 6,9 km

- pendenza media del 6,5% con picco del 12%

Il terribile Blockhaus

Le caratteristiche del GPM all'arrivo:

- 1^ categoria 

- lunghezza di 13,6 km 

- pendenza media dell'8,4% e picco del 14%

L'albo d'oro del Giro

Visto che abbiamo nominato Hindley, una ripassata a tutti i vincitori nella storia della corsa rosa

L'albo d'oro del Giro d'Italia

L'albo d'oro del Giro d'Italia

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La storia del Blockhaus al Giro

La vetta abruzzese fu decisiva nel 1984 per la maglia rosa di Francesco Moser. In tempi più recenti ha visto trionfare Quintana nel 2017 e Hindley nel 2022. L'australiano in quell'anno riuscì a conquistare il Giro, oggi proverà a supportare il compagno di squadra Giulio Pellizzari

Hindley

Il folle "tifoso" che ha rischiato di far cadere i corridori per strada

Episodio assurdo durante la tappa di ieri. Mentre i corridori percorrevano una rotonda, un ragazzo a bordo strada ha provato ripetutamente a ostacolare il loro passaggio, toccandoli o addirittura allungando la gamba per colpire le ruote. Fortunatamente la follia del "tifoso" non ha provocato danni

'Non fate come lui', il comunicato del Giro d'Italia dopo la follia di un tifoso

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Vittoria italiana: da Astana ad Astana

La volata di Ballerini è valsa la prima tappa con un vincitore italiano in questo Giro. L'ultimo era stato un altro corridore dell'Astana, Christian Scaroni, nella 17^ frazione dello scorso anno con arrivo a San Valentino Brentonico

Il rifornimento dei corridori

Ieri, a Napoli, non ci si poteva lasciar sfuggire il piacere di un pezzo di pizza. Oggi di energie ne servono parecchie...

La caduta all'ultima curva di ieri

Dopo la prima e la seconda tappa, anche la sesta è stata funestata da una caduta, per giunta all'ultima curva. Le prime gocce di pioggia, l'alta velocità dei corridori e la variazione di percorso rispetto agli ultimi anni, molto criticata da Jonathan Milan, hanno causato il patatrac

I partecipanti e i ritirati del Giro

Ecco i corridori ancora in corsa e quelli che invece hanno alzato bandiera bianca per infortunio

Giro d'Italia 2026: le squadre iscritte, i corridori partecipanti e i ritirati. Un prezioso gregario di Vingegaard lascia la corsa

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Il percorso del Giro 2026

Oggi Blockhaus, domani i muri marchigiani. L'edizione 109 della corsa rosa sta davvero entrando nel vivo

Muri, una sola crono e il mito Pantani: tutte le tappe del Giro 2026

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La classifica dei giovani (maglia bianca)

  1. Afonso Eulalio - 21:27:43
  2. Igor Arrieta +2'51''
  3. Andrea Raccagni Noviero +3'39''
  4. Johannes Kulset +5'17''
  5. Jan Christen +6'16''

La classifica degli scalatori (maglia azzurra)

  1. Diego Pablo Sevilla - 42 punti
  2. Igor Arrieta - 18 punti
  3. Nelson Oliveira - 18 punti
  4. Manuele Tarozzi- 14 punti
  5. Einer Rubio - 13 punti

La classifica a punti (maglia ciclamino)

  1. Paul Magnier - 130 punti
  2. Jonathan Milan - 64 punti
  3. Davide Ballerini - 58 punti
  4. Jhonatan Narvaez - 53 punti
  5. Manuele Tarozzi - 48 punti

La top 10 della classifica generale

  1. Afonso Eulalio - 24:47:13
  2. Igor Arrieta +2'51''
  3. Christian Scaroni +3'34''
  4. Andrea Raccagni Noviero +3'39''
  5. Johannes Kulset +5'17''
  6. Giulio Ciccone +6'12''
  7. Jan Christen +6'16''
  8. Florian Stork - S.T.
  9. Egan Bernal - S.T.
  10. Thymen Arensman +6'18''

Le classifiche del Giro

Nessun cambiamento ovviamente in quella generale, variazioni significative solo per la maglia ciclamino, riservata a chi è in testa nella classifica a punti

Le classifiche del Giro d'Italia 2026

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Come è andata la sesta tappa?

La volata a Napoli è stata vinta da Davide Ballerini, primo acuto italiano al Giro 2026, propiziato anche da un incidente all'ultima curva

Giro d'Italia, nella 6^ tappa a Napoli prima vittoria italiana: trionfa Ballerini. Milan coinvolto in una caduta all'ultima curva

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Il percorso della 7^ tappa

La frazione presenta una doppia difficoltà: è la più lunga di quest'edizione del Giro (244 km) e l'arrivo coincide con il primo GPM di 1^ categoria da affrontare, il Blockhaus

Iniziano le montagne al Giro d'Italia: venerdì si arriva sul Blockhaus

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L'altimetria della 7^ tappa

Giro7

Buongiorno a tutti. La prima settimana del Giro d'Italia si chiude con la tappa più lunga dell'edizione e scalando la prima vetta importante, il monte Blockhaus in Abruzzo. Avviciniamoci insieme allo start della corsa previsto per le 10.45

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