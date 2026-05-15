Possibile punto di svolta della corsa rosa. Si affronta la frazione più lunga (244 km) e il primo GPM di 1^ categoria, il Blockhaus all'arrivo. Prima un solo altro scollinamento, quello a Roccaraso a circa 80 km dal traguardo. C'è curiosità per capire se Eulalio riuscirà a difendere la maglia rosa e se il grande favorito Vingegaard proverà ad attaccare
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Giro d'Italia, tutto quello che devi sapere
L'altro GPM della tappa
Si trova a Roccaraso, a circa 80 km dal traguardo. Le sue caratteristiche:
- 2^ categoria
- lunghezza di 6,9 km
- pendenza media del 6,5% con picco del 12%
Il terribile Blockhaus
Le caratteristiche del GPM all'arrivo:
- 1^ categoria
- lunghezza di 13,6 km
- pendenza media dell'8,4% e picco del 14%
L'albo d'oro del Giro
Visto che abbiamo nominato Hindley, una ripassata a tutti i vincitori nella storia della corsa rosa
L'albo d'oro del Giro d'ItaliaVai al contenuto
La storia del Blockhaus al Giro
La vetta abruzzese fu decisiva nel 1984 per la maglia rosa di Francesco Moser. In tempi più recenti ha visto trionfare Quintana nel 2017 e Hindley nel 2022. L'australiano in quell'anno riuscì a conquistare il Giro, oggi proverà a supportare il compagno di squadra Giulio Pellizzari
Il folle "tifoso" che ha rischiato di far cadere i corridori per strada
Episodio assurdo durante la tappa di ieri. Mentre i corridori percorrevano una rotonda, un ragazzo a bordo strada ha provato ripetutamente a ostacolare il loro passaggio, toccandoli o addirittura allungando la gamba per colpire le ruote. Fortunatamente la follia del "tifoso" non ha provocato danni
'Non fate come lui', il comunicato del Giro d'Italia dopo la follia di un tifosoVai al contenuto
Vittoria italiana: da Astana ad Astana
La volata di Ballerini è valsa la prima tappa con un vincitore italiano in questo Giro. L'ultimo era stato un altro corridore dell'Astana, Christian Scaroni, nella 17^ frazione dello scorso anno con arrivo a San Valentino Brentonico
Il rifornimento dei corridori
Ieri, a Napoli, non ci si poteva lasciar sfuggire il piacere di un pezzo di pizza. Oggi di energie ne servono parecchie...
La caduta all'ultima curva di ieri
Dopo la prima e la seconda tappa, anche la sesta è stata funestata da una caduta, per giunta all'ultima curva. Le prime gocce di pioggia, l'alta velocità dei corridori e la variazione di percorso rispetto agli ultimi anni, molto criticata da Jonathan Milan, hanno causato il patatrac
I partecipanti e i ritirati del Giro
Ecco i corridori ancora in corsa e quelli che invece hanno alzato bandiera bianca per infortunio
Giro d'Italia 2026: le squadre iscritte, i corridori partecipanti e i ritirati. Un prezioso gregario di Vingegaard lascia la corsaVai al contenuto
Il percorso del Giro 2026
Oggi Blockhaus, domani i muri marchigiani. L'edizione 109 della corsa rosa sta davvero entrando nel vivo
Muri, una sola crono e il mito Pantani: tutte le tappe del Giro 2026Vai al contenuto
La classifica dei giovani (maglia bianca)
- Afonso Eulalio - 21:27:43
- Igor Arrieta +2'51''
- Andrea Raccagni Noviero +3'39''
- Johannes Kulset +5'17''
- Jan Christen +6'16''
La classifica degli scalatori (maglia azzurra)
- Diego Pablo Sevilla - 42 punti
- Igor Arrieta - 18 punti
- Nelson Oliveira - 18 punti
- Manuele Tarozzi- 14 punti
- Einer Rubio - 13 punti
La classifica a punti (maglia ciclamino)
- Paul Magnier - 130 punti
- Jonathan Milan - 64 punti
- Davide Ballerini - 58 punti
- Jhonatan Narvaez - 53 punti
- Manuele Tarozzi - 48 punti
La top 10 della classifica generale
- Afonso Eulalio - 24:47:13
- Igor Arrieta +2'51''
- Christian Scaroni +3'34''
- Andrea Raccagni Noviero +3'39''
- Johannes Kulset +5'17''
- Giulio Ciccone +6'12''
- Jan Christen +6'16''
- Florian Stork - S.T.
- Egan Bernal - S.T.
- Thymen Arensman +6'18''
Le classifiche del Giro
Nessun cambiamento ovviamente in quella generale, variazioni significative solo per la maglia ciclamino, riservata a chi è in testa nella classifica a punti
Le classifiche del Giro d'Italia 2026Vai al contenuto
Come è andata la sesta tappa?
La volata a Napoli è stata vinta da Davide Ballerini, primo acuto italiano al Giro 2026, propiziato anche da un incidente all'ultima curva
Giro d'Italia, nella 6^ tappa a Napoli prima vittoria italiana: trionfa Ballerini. Milan coinvolto in una caduta all'ultima curvaVai al contenuto
Il percorso della 7^ tappa
La frazione presenta una doppia difficoltà: è la più lunga di quest'edizione del Giro (244 km) e l'arrivo coincide con il primo GPM di 1^ categoria da affrontare, il Blockhaus
Iniziano le montagne al Giro d'Italia: venerdì si arriva sul BlockhausVai al contenuto
L'altimetria della 7^ tappa
Buongiorno a tutti. La prima settimana del Giro d'Italia si chiude con la tappa più lunga dell'edizione e scalando la prima vetta importante, il monte Blockhaus in Abruzzo. Avviciniamoci insieme allo start della corsa previsto per le 10.45