Il Giro 2026 compie una settimana e la festeggia sul Blockhaus, la vetta abruzzese che potrebbe svelare il reale stato di forma degli uomini più attesi, dal grande favorito Vingegaard all'azzurro Giulio Pellizzari. Arrivo in salita a 1.665 metri di altitudine, primo GPM di 1^ categoria di quest'edizione della corsa. L'ascesa finale sarà lunga 13,6 km con una pendenza media dell'8,4% e un picco del 14%, preceduta dal GPM di Roccaraso (2^ categoria, 6,9 km al 6,5% di media con picco del 12%). I 112 km iniziali saranno molto tranquilli: dopo il traguardo volante di Venafro la corsa è destinata ad accendersi tra fughe e possibili attacchi alla maglia rosa di Eulalio. Sarà interessante capire il passo del portoghese, se il grande favorito Jonas Vingegaard avrà intenzione di dare subito una svolta al suo Giro e, in caso, quali sono i corridori che potrebbero reggere il suo ritmo.