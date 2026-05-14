Giro d'Italia, la 7^ tappa da Formia a Blockhaus: percorso e altimetriaGIRO D'ITALIA
Archiviata la volata di Napoli, è tempo di affrontare la tappa più lunga del Giro 2026. 244 km condurranno da Formia al Blockhaus, primo GPM di 1^ categoria in quest'edizione della corsa. L'arrivo in salita sulla vetta abruzzese potrebbe portare un nuovo scossone nella classifica generale. Si muoveranno Vingegaard e la Visma?
Il Giro 2026 compie una settimana e la festeggia sul Blockhaus, la vetta abruzzese che potrebbe svelare il reale stato di forma degli uomini più attesi, dal grande favorito Vingegaard all'azzurro Giulio Pellizzari. Arrivo in salita a 1.665 metri di altitudine, primo GPM di 1^ categoria di quest'edizione della corsa. L'ascesa finale sarà lunga 13,6 km con una pendenza media dell'8,4% e un picco del 14%, preceduta dal GPM di Roccaraso (2^ categoria, 6,9 km al 6,5% di media con picco del 12%). I 112 km iniziali saranno molto tranquilli: dopo il traguardo volante di Venafro la corsa è destinata ad accendersi tra fughe e possibili attacchi alla maglia rosa di Eulalio. Sarà interessante capire il passo del portoghese, se il grande favorito Jonas Vingegaard avrà intenzione di dare subito una svolta al suo Giro e, in caso, quali sono i corridori che potrebbero reggere il suo ritmo.
Gli orari della 7^ tappa
- Partenza neutralizzata: 10.45
- Partenza dal km 0: 10.55
- Red Bull km*: 16.17-16.53
- Arrivo: 16.50-17.33
*Novità introdotta nel 2025 e confermata quest'anno, il Red Bull Km è un traguardo intermedio che, a differenza dei tradizionali traguardi volanti che garantiscono solo punti per la maglia ciclamino, offre secondi di abbuono validi per la classifica generale. In quest'edizione sono stati collocati più vicini agli arrivi di tappa per amplificarne l'incidenza. Chi transiterà per primo al Red Bull km guadagnerà 6 secondi. Ne andranno poi 4 al secondo e 2 al terzo.