Pogacar: "Fiandre? Felice ci sia anche Evenepoel"

Il campione del mondo Tadej Pogacar è felice che il campione olimpico Remco Evenepoel partecipi al Giro delle Fiandre di domenica prossima e lo ha dichiarato in conferenza stampa in vista della seconda Classica monumento della stagione che lui ha già vinto tre volte. A puntare al successo c'è anche Mathieu van der Poel, che punta ad uno storico poker dopo i successi nel 2020, 2022 e 2024. "Per me, è positivo avere un corridore come Remco che vuole sempre partire da lontano... e sempre all'attacco - ha detto Pogacar, naturale primo favorito per la vittoria -. Abbiamo visto le ultime gare, punta sempre alla vittoria, a prescindere. Può fare una gara davvero eccezionale domenica. Evenepoel può attaccare nei posti più casuali e devi stare attento. Non puoi mai lasciarlo andare in testa con un paio di secondi perché è quasi impossibile riprenderlo perché è troppo veloce", ha aggiunto lo sloveno.