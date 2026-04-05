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Fiandre, Pogacar e il passaggio a livello: rischio sanzione, cosa è successo

giro fiandre

Per la Procura, una ventina di corridoi ha superato un passaggio a livello col rosso, secondo quanto riportato dall'Ansa. Tra di loro c'è anche il trionfatore del Giro delle Fiandre, Tadej Pogacar

ALBO D'ORO - GIRO DELLE FIANDRE, IL RACCONTO

Secondo quanto riporta l'Ansa c'è anche il trionfatore del Giro delle Fiandre, Tadej Pogacar, tra i partecipanti alla corsa che rischiano di essere perseguiti dalle autorità belghe per aver attraversato un passaggio a livello nonostante il semaforo rosso che segnalava l'arrivo di un treno. "I responsabili saranno identificati e verrà redatto un rapporto", ha dichiarato la procura delle Fiandre Orientali, aggiungendo che Pogacar e il belga Remco Evenepoel, arrivato terzo, sono tra i circa venti ciclisti coinvolti. A oltre 200 chilometri dal traguardo, l'imminente arrivo di un treno, segnalato da un rosso che intimava ai ciclisti di fermarsi, non ha dissuaso parte del gruppo dall'attraversare i binari, mentre il resto si è fermato dietro le sbarre abbassate. I due gruppi sono riusciti a riunirsi poco più avanti, dopo l'intervento della direzione gara per rallentare coloro che avevano attraversato. 

Le parole di Pogacar in conferenza

In conferenza stampa, Tadej Pogacar ha giustificato l'azione dei ciclisti dicendo che erano rimasti sorpresi: "All'improvviso, tre ragazzi sono saltati in mezzo alla strada e ci hanno detto di fermarci. Ma come ci si può fermare in un secondo? Avrebbero dovuto farlo prima, non a dieci metri dalla barriera - ha detto lo sloveno -. Ho persino pensato che quelli che sono saltati in strada fossero dei manifestanti e che stesse succedendo qualcosa di folle. La regola è un po' strana", ha concluso Pogacar.

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