Il Giro dei Paesi Baschi perde l'idolo di casa: Mikel Landa infatti non prenderà parte alla terza tappa. Dopo la caduta nella seconda frazione della corsa, conclusa comunque al 67° posto, il corridore basco si ritira. Un incidente che ha fatto infuriare la sua squadra, la Soudal Quick-Step: Landa infatti è volato per terra, secondo quanto ricostruito, per una manovra azzardata dell'auto medica, che durante un sorpasso ha fatto scivolare il 36enne. Un episodio che ha scatenato la rabbia del boss della Soudal Quick-Step, Jurgen Foré:"L'auto medica ha provocato l'uscita di strada di Mikel. Non abbiamo nemmeno ricevuto delle scuse”. Il manager ai media belgi ha poi dichiarato di aspettarsi sanzioni. Provvedimenti che, come riporta "Tuttobiciweb", sarebbero comunque arrivati, con il conducente dell'auto medica espulso dalla manifestazione.