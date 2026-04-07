Mikel Landa out dal Giro dei Paesi Baschi: per fortuna nessuna frattura o danno dopo la caduta nella seconda tappa. Ma il motivo del volo a terra ha fatto infuriare la sua squadra: Landa infatti sarebbe caduto a causa di un sorpasso azzardato da parte dell'auto medica al seguito della corsa
LAURENCE VINCE LA 3^ TAPPA: SEIXAS LEADER, DEL TORO CADE E SI RITIRA
Il Giro dei Paesi Baschi perde l'idolo di casa: Mikel Landa infatti non prenderà parte alla terza tappa. Dopo la caduta nella seconda frazione della corsa, conclusa comunque al 67° posto, il corridore basco si ritira. Un incidente che ha fatto infuriare la sua squadra, la Soudal Quick-Step: Landa infatti è volato per terra, secondo quanto ricostruito, per una manovra azzardata dell'auto medica, che durante un sorpasso ha fatto scivolare il 36enne. Un episodio che ha scatenato la rabbia del boss della Soudal Quick-Step, Jurgen Foré:"L'auto medica ha provocato l'uscita di strada di Mikel. Non abbiamo nemmeno ricevuto delle scuse”. Il manager ai media belgi ha poi dichiarato di aspettarsi sanzioni. Provvedimenti che, come riporta "Tuttobiciweb", sarebbero comunque arrivati, con il conducente dell'auto medica espulso dalla manifestazione.
Il comunicato della Soudal Quick-Step sulle condizioni di Landa
"Per fortuna i risultati degli esami clinici non hanno mostrato fratture o danni a lungo termine e Mikel ha potuto trascorrere una notte di riposo tranquilla. Tuttavia, è stato deciso che sia meglio che si ritiri dalla gara per consentire al suo corpo di riprendersi completamente. Tutti in Soudal Quick-Step gli augurano una pronta e completa guarigione"