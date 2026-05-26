Il Giro torna a 'casa' dopo la parentesi svizzera. Partenza da Cassano d'Adda e arrivo in salita ad Andalo, sull’altopiano dolomitico di Brenta-Paganella. Frazione molto lunga (202 km), con un dislivello di 3.300 metri. Ma non durissima: perfetta per i cacciatori di tappa. Giornata di 'riposo' per Vingegaard?

Dopo la parentesi svizzera, si torna in Italia per una giornata da finisseur, perfetta per i cacciatori di tappa. Partenza da Cassano d'Adda e percorso completamente pianeggiante fino al Lago d’Iseo, quando comincia un'altra storia, con tre Gran Premi della Montagna di terza categoria: prima l'accoppiata Passo dei Tre Termini-Cocca di Lodrino; nel finale la scalata verso Andalo, sull’altopiano dolomitico Brenta-Paganella. La salita non è particolarmente dura: 8,3 km al 3,9% medio, ma la sua posizione, con lo scollinamento a poco più di 10 km dall’arrivo, la rende un possibile trampolino per attacchi decisivi prima del traguardo. Andalo ha già ospitato due arrivi al Giro d’Italia: nel 1973 vinse Eddy Merckx, dominatore di quell’edizione, mentre nel 2016 si impose Alejandro Valverde, battendo la Maglia rosa Steven Kruijswijk. Lunghezza di 202 km, dislivello di 3.300 metri.