Remco Evenepoel ha vinto l’edizione 2026 dell’Amstel Gold Race. Il belga ha avuto la meglio allo sprint sul compagno di fuga Mattias Skjelmose, che cercava il bis a distanza di un anno. Ottima la prova di Marco Frigo, a lungo protagonista di una spettacolare fuga. Per Evenepoel la conferma di un brillante avvio di stagione e la sfida lanciata a Pogacar in vista della Liegi di domenica 26
E’ stato un duello emozionante, fino all’ultimo metro. Lo ha vinto, piazzando lo sprint decisivo quasi senza faticare più di tanto, Remco Evenepoel, che si è portato a casa l’Amstel Gold Race edizione 2026. Ma onore, come giusto in questi casi, anche a Mattias Skjelmose, battuto ma non sconfitto .
Sfida a due
I due, il belga favorito della vigilia e il danese vincitore un anno fa, si sono ritrovati insieme a una ventina di chilometri dalla fine e hanno impresso un ritmo insostenibile per il gruppetto con cui si erano staccati, tra cui brillava un eccellente Marco Frigo (10° al traguardo) protagonista di una lunga e spettacolare fuga poi assorbita. Il duello si è concluso solo sul traguardo di Valkenburg, uno sprint lanciato ai 150 metri dal belga cui il danese non ha saputo/potuto replicare. Terzo al traguardo il francese Benoit Cosnefroy, che ha regolato il gruppetto degli inseguitori. Evenepoel conferma un ottimo avvio di stagione, con la vittoria al Giro della Comunità Valenciana e il terzo posto al Giro delle Fiandre dietro Pogacar e Van der Poel. Con il campione del mondo la sfida è lanciata: appuntamento al 26 aprile con una Liegi-Bastogne-Liegi che promette spettacolo.
Ordine d'arrivo:
- 1 EVENEPOEL Remco Red Bull – BORA – hansgrohe in 5:59:40
- 2 SKJELMOSE Mattias Lidl – Trek a 0:01
- 3 COSNEFROY Benoît UAE Team Emirates – XRG a 1:59
- 4 GRÉGOIRE Romain Groupama – FDJ United a 1:59
- 5 VERSTRYNGE Emiel Alpecin-Premier Tech a 1:59
- 6 SCHMID Mauro Team Jayco AlUla a 1:59
- 7 VANSEVENANT Mauri Soudal Quick-Step a 1:59
- 8 WITHEN PHILIPSEN Albert Lidl – Trek a 1:59
- 9 COSTIOU Ewen Groupama – FDJ United a 1:59
- 10 FRIGO Marco NSN Cycling Team a 1:59