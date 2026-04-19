Remco Evenepoel ha vinto l’edizione 2026 dell’Amstel Gold Race. Il belga ha avuto la meglio allo sprint sul compagno di fuga Mattias Skjelmose, che cercava il bis a distanza di un anno. Ottima la prova di Marco Frigo, a lungo protagonista di una spettacolare fuga. Per Evenepoel la conferma di un brillante avvio di stagione e la sfida lanciata a Pogacar in vista della Liegi di domenica 26

Sfida a due

I due, il belga favorito della vigilia e il danese vincitore un anno fa, si sono ritrovati insieme a una ventina di chilometri dalla fine e hanno impresso un ritmo insostenibile per il gruppetto con cui si erano staccati, tra cui brillava un eccellente Marco Frigo (10° al traguardo) protagonista di una lunga e spettacolare fuga poi assorbita. Il duello si è concluso solo sul traguardo di Valkenburg, uno sprint lanciato ai 150 metri dal belga cui il danese non ha saputo/potuto replicare. Terzo al traguardo il francese Benoit Cosnefroy, che ha regolato il gruppetto degli inseguitori. Evenepoel conferma un ottimo avvio di stagione, con la vittoria al Giro della Comunità Valenciana e il terzo posto al Giro delle Fiandre dietro Pogacar e Van der Poel. Con il campione del mondo la sfida è lanciata: appuntamento al 26 aprile con una Liegi-Bastogne-Liegi che promette spettacolo.