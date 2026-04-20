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Evenepoel salta la Freccia Vallone per preparare la Liegi-Bastogne-Liegi

Ciclismo

Dopo il trionfo di domenica all'Amstel Gold Race, Remco Evenepoel non sarà al via della Freccia Vallone, gara di un giorno con arrivo sul terribile Mur de Huy. Il belga ha come grande obiettivo la Liegi-Bastogne-Liegi di domenica, in cui dovrà vedersela con il campione del mondo Tadej Pogacar

Remco Evenepoel non sarà al via della Freccia Vallone, in programma mercoledì. Il belga, che domenica si era imposto all'Amstel Gold Race, era uno dei principali contendenti al via della classica di casa, che quest'anno non vedrà al via nemmeno il campione in carica Tadej Pogacar. Entrambi, infatti, puntano decisi alla Liegi-Bastogne-Liegi, quarta Classica Monumento della stagione e ultima di Primavera. Evenepoel, 26 anni e bi-campione olimpico, aveva già partecipato due volte alla Freccia Vallone (43° nel 2022, 9° l'anno scorso), corsa che si conclude in cima al terribile Mur de Huy (1,3 km al 9,6%). Appuntamento dunque a domenica a 'La Doyenne' per l'attesa sfida con Pogacar: i due hanno vinto le ultime cinque edizioni della Classica. 

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