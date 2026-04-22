Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Freccia Vallone, Paul Seixas trionfa a 19 anni: è il più giovane di sempre

Ciclismo

Paul Seixas ha vinto l'edizione 2026 della Freccia Vallone. Il francese della Decathlon si è imposto in volata sullo svizzero Schmidt, terzo il britannico Tulett. Per Seixas è il 1° successo nella Freccia Vallone, a 19 anni è il più giovane di sempre a trionfare sul Muro di Huy. E domenica lo aspetta lo scontro diretto con Pogacar ed Evenepoel alla Liegi-Bastogne-Liegi

SEIXAS-MANIA, I FRANCESI HANNO L'ANTI-POGACAR

Come un lampo, Paul Seixas ha illuminato la Freccia Vallone 2026. A 19 anni è il più giovane della storia a riuscire a domare il temibile Muro di Huy, una salita spaccamuscoli con rampe dal 20% di pendenza. Seixas, predestinato per molti a diventare in breve tempo il vero avversario di Tadej Pogacar, ha controllato la corsa, dove partiva come grande favorito, fino all'attacco dell'ascesa conclusiva, andandosi a prendere la vittoria con una progressione inesorabile. Solo il britannico Tulett, poi terzo, è riuscito a restargli in zona per alcuni tratti prima di cedere alla legge del giovanissimo francese (alla 7^ vittoria stagionale) che in volata ha battuto lo svizzero Schmid, Tulett e il connazionale Cosnefroy. Neanche il tempo di festeggiare, per Seixas è pronto il prossimo esame: domenica prossima, 26 aprile, la Liegi-Bastogne-Liegi, l'ultima Monumento di primavera. Nello scontro diretto con Pogacar ed Evenepoel, assenti alla Vallone, il ragazzino terribile ha una voglia matta di continuare a stupire.

L'ordine di arrivo:

  • 1 Paul Seixas — Decathlon CMA CGM Team — 4:35:29
  • 2 Mauro Schmid — Team Jayco AlUla — +0:03
  • 3 Ben Tulett — Team Visma | Lease a Bike — s.t.
  • 4 Benoît Cosnefroy — UAE Team Emirates – XRG — s.t.
  • 5 Mattias Skjelmose — Lidl – Trek — +0:08
  • 6 Alex Baudin — EF Education – EasyPost — s.t.
  • 7 Ion Izagirre — Cofidis — +0:10
  • 8 Lenny Martinez — Bahrain – Victorious — s.t.
  • 9 Romain Grégoire — Groupama – FDJ — s.t.
  • 10 Andreas Kron — Uno-X Mobility — s.t.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Ciclismo: Altre Notizie

Seixas vince in volata la Freccia Vallone

Ciclismo

Paul Seixas ha vinto l'edizione 2026 della Freccia Vallone. Il francese della Decathlon si è...

Pidcock vince la 3^ tappa, Pellizzari resta leader

TOUR OF THE ALPS

Tom Pidcock ha vinto la 3^ tappa del Tour of the Alps, con traguardo ad Arco: il britannico della...

Tour of the Alps, Lorenzo Finn cade e si ritira

Ciclismo

E’ iniziata con un brutto incidente la 3^ tappa del Tour of the Alps, da...

Il Lombardia parte da Bergamo: Pogacar ci sarà?

Ciclismo

Presentato oggi presso l'Aula Consiliare di Palazzo Frizzoni a Bergamo il Weekend de Il...

Pellizzari vince la 2^ tappa: è nuovo leader

tour of the alps

Giulio Pellizzari ha vinto la 2^ tappa del Tour of the Alps, 147,5 km con partenza da...
VAI ALLA SEZIONE

CICLISMO: ALTRE NEWS