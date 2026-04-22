Paul Seixas ha vinto l'edizione 2026 della Freccia Vallone. Il francese della Decathlon si è imposto in volata sullo svizzero Schmidt, terzo il britannico Tulett. Per Seixas è il 1° successo nella Freccia Vallone, a 19 anni è il più giovane di sempre a trionfare sul Muro di Huy. E domenica lo aspetta lo scontro diretto con Pogacar ed Evenepoel alla Liegi-Bastogne-Liegi

Come un lampo, Paul Seixas ha illuminato la Freccia Vallone 2026. A 19 anni è il più giovane della storia a riuscire a domare il temibile Muro di Huy, una salita spaccamuscoli con rampe dal 20% di pendenza. Seixas, predestinato per molti a diventare in breve tempo il vero avversario di Tadej Pogacar, ha controllato la corsa, dove partiva come grande favorito, fino all'attacco dell'ascesa conclusiva, andandosi a prendere la vittoria con una progressione inesorabile. Solo il britannico Tulett, poi terzo, è riuscito a restargli in zona per alcuni tratti prima di cedere alla legge del giovanissimo francese (alla 7^ vittoria stagionale) che in volata ha battuto lo svizzero Schmid, Tulett e il connazionale Cosnefroy. Neanche il tempo di festeggiare, per Seixas è pronto il prossimo esame: domenica prossima, 26 aprile, la Liegi-Bastogne-Liegi, l'ultima Monumento di primavera. Nello scontro diretto con Pogacar ed Evenepoel, assenti alla Vallone, il ragazzino terribile ha una voglia matta di continuare a stupire.