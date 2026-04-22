Tom Pidcock ha vinto la 3^ tappa del Tour of the Alps, con traguardo ad Arco: il britannico della Pinarello Q36.5 ha battuto Tommaso Dati. Leader della classifica e maglia verde resta Giulio Pellizzari. In avvio una maxi-caduta ha costretto al ritiro, tra gli altri, anche Lorenzo Finn, che sembrava in ottime condizioni di forma. Giovedì la 4^ tappa da Arco a Trento per 167 km

Porta la firma di Tom Pidcock (Pinarello Q36.5) la 3^ tappa del Tour of the Alps. Sul traguardo di Arco, il britannico si è preso la rivincita due giorni dopo essere uscito sconfitto dal duello con Tommaso Dati, che lo aveva battuto a sorpresa a Innsbruck. Pidcock ha regolato in una volata ristretta il toscano del Team UKYO, Egan Bernal (INEOS Grenadiers) e Luca Paletti. Tappa caratterizzata da una caduta di gruppo in partenza, di cui ha fatto le spese soprattutto Lorenzo Finn, dolorante a mano e polso e trasportato in ospedale per accertamenti. La fuga del giorno, con Oomen e Rafferty in evidenza, è stata riassorbita a 4km dal traguardo, poi la vittoria di Pidcock. Leader della classifica generale, in maglia verde, resta Giulio Pellizzari. Giovedì la 4^ tappa da Arco a Trento per 167 km