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Tour of the Alps, Pidcock vince la terza tappa. Pellizzari sempre leader

TOUR OF THE ALPS

Tom Pidcock ha vinto la 3^ tappa del Tour of the Alps, con traguardo ad Arco: il britannico della Pinarello Q36.5 ha battuto Tommaso Dati. Leader della classifica e maglia verde resta Giulio Pellizzari. In avvio una maxi-caduta ha costretto al ritiro, tra gli altri, anche Lorenzo Finn, che sembrava in ottime condizioni di forma. Giovedì la 4^ tappa da Arco a Trento per 167 km

FINN CADE E SI RITIRA

 

Porta la firma di Tom Pidcock (Pinarello Q36.5) la 3^ tappa del Tour of the Alps. Sul traguardo di Arco, il britannico si è preso la rivincita due giorni dopo essere uscito sconfitto dal duello con Tommaso Dati, che lo aveva battuto a sorpresa a Innsbruck. Pidcock ha regolato in una volata ristretta il toscano del Team UKYO, Egan Bernal (INEOS Grenadiers) e Luca Paletti. Tappa caratterizzata da una caduta di gruppo in partenza, di cui ha fatto le spese soprattutto Lorenzo Finn, dolorante a mano e polso e trasportato in ospedale per accertamenti. La fuga del giorno, con Oomen e Rafferty in evidenza, è stata riassorbita a 4km dal traguardo, poi la vittoria di Pidcock. Leader della classifica generale, in maglia verde, resta Giulio Pellizzari. Giovedì la 4^ tappa da Arco a Trento per 167 km

Ordine di arrivo:

  • 1-Tom Pidcock (GBR, Q36.5 Pro Cycling Team) 4:23.24
  • 2-Tommaso Dati (ITA, Team UKYO) s.t.
  • 3-Egan Bernal (COL, INEOS Grenadiers) s.t.
  • 4-Luca Paletti (ITA, Bardiani CSF 7 Saber) s.t.
  • 5-Aleksandr Vlasov (RUS, Red Bull-BORA-hansgrohe) s.t.
  • 6-Sean Quinn (USA, EF Education EasyPost) s.t.
  • 7-Chris Hamilton (AUS, Team Picnic PostNL) s.t.
  • 8-Jakob Omrzel (SLO, Bahrain – Victorious) s.t.
  • 9-Florian Stork (GER, Tudor Pro Cycling Team) s.t.
  • 10-Ben O’Connor (AUS, Team Jayco AlUla) s.t.

Classifica generale:

  • 1 Pellizzari Giulio (Red Bull-BORA-hansgrohe) in 11:13:06
  • 2 Arensman Thymen (INEOS Grenadiers) a 4"
  • 3 Bernal Egan (INEOS Grenadiers) a 6"
  • 4 Gaffuri Mattia (Team Picnic PostNL) a 6"
  • 5 Vlasov Aleksandr (Red Bull-BORA-hansgrohe) a 10"
  • 6 Rondel Mathys (Tudor Pro Cycling Team) a 19"
  • 7 Omrzel Jakob (Bahrain Victorious) a 29"
  • 8 Harper Chris (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) a 29"
  • 9 Tolio Alex (Bardiani-CSF 7 Saber) a 29"
  • 10 Storer Michael (Tudor Pro Cycling Team) a 29"

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