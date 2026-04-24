Lorenzo Mark Finn è stato operato in seguito alla frattura al polso rimediata nella terza tappa del Tour of the Alps. La giovane speranza e promessa del ciclismo azzurro si è sottoposto all'intervento chirurgico nelle scorse ore. Tutto perfettamente riuscito, come comunicato dallo stesso corridore della Red Bull-Bora hansgrohe sui propri profili social: "L'intervento è andato bene e ora guardiamo avanti per tornare presto in sella". Finn era stato coinvolto in una maxi caduta all'inizio della terza tappa del Tour of the Alps.