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Ciclismo, Lorenzo Mark Finn operato al polso dopo la caduta al Tour of the Alps

Ciclismo

La giovanissima speranza del ciclismo azzurro si è sottoposto a un intervento chirurgico in seguito alla frattura del polso rimediata al Tour of the Alps: "Ora guardiamo avanti per tornare presto in bicicletta"

Lorenzo Mark Finn è stato operato in seguito alla frattura al polso rimediata nella terza tappa del Tour of the Alps. La giovane speranza e promessa del ciclismo azzurro si è sottoposto all'intervento chirurgico nelle scorse ore. Tutto perfettamente riuscito, come comunicato dallo stesso corridore della Red Bull-Bora hansgrohe sui propri profili social: "L'intervento è andato bene e ora guardiamo avanti per tornare presto in sella". Finn era stato coinvolto in una maxi caduta all'inizio della terza tappa del Tour of the Alps.

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