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Liegi-Bastogne-Liegi donne: vince Vollering. La classifica

Ciclismo

Dominio di Demi Vollering nell'edizione femminile della corsa belga. Terzo successo dopo quelli nel 2021 e nel 2023. L'olandese è scattata da sola sulla Redoute e ha creato subito il vuoto. Sul podio anche Puck Pieterse e Katarzyna Niewiadoma

IL RACCONTO DELLA VITTORIA DI POGACAR

Demi Vollering ha vinto la decima edizione della Liegi-Bastogne-Liegi femminile. L'olandese, così come Pogacar nella corsa maschile, è scattata sulla Côte de la Redoute e, a differenza dello sloveno con Seixas, non ha trovato nessuna in grado di reggere il suo passo. La capitana della FDJ-Suez ha percorso gli ultimi 35 km in solitaria e ha alzato le braccia al traguardo per festeggiare la terza affermazione nella gara belga dopo quelle del 2021 e del 2023. Alle sue spalle una serrata lotta per il podio ha visto prevalare allo sprint Pieterse seconda e Niewiadoma terza. Per Vollering altro successo stagionale dopo quelli alla Omloop Nieuwsblad, al Fiandre e alla Freccia Vallone. 

La top 10 della corsa 

  1. 1 VOLLERING Demi in 4:10:22
  2. PIETERSE Puck +1'29''
  3. NIEWIADOMA Katarzyna - S.T.
  4. VAN DER BREGGEN Anna - S.T.
  5. BLASI Paula +1'48''
  6. HOLMGREN Isabella - S.T.
  7. CHABBEY Elise +1'56''
  8. VALLIERES Magdeleine - S.T.
  9. BERTHET Juliette - S.T. 
  10. DUBAU-PRÉVOT Axelle - S.T.

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