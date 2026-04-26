Dominio di Demi Vollering nell'edizione femminile della corsa belga. Terzo successo dopo quelli nel 2021 e nel 2023. L'olandese è scattata da sola sulla Redoute e ha creato subito il vuoto. Sul podio anche Puck Pieterse e Katarzyna Niewiadoma

Demi Vollering ha vinto la decima edizione della Liegi-Bastogne-Liegi femminile. L'olandese, così come Pogacar nella corsa maschile, è scattata sulla Côte de la Redoute e, a differenza dello sloveno con Seixas, non ha trovato nessuna in grado di reggere il suo passo. La capitana della FDJ-Suez ha percorso gli ultimi 35 km in solitaria e ha alzato le braccia al traguardo per festeggiare la terza affermazione nella gara belga dopo quelle del 2021 e del 2023. Alle sue spalle una serrata lotta per il podio ha visto prevalare allo sprint Pieterse seconda e Niewiadoma terza. Per Vollering altro successo stagionale dopo quelli alla Omloop Nieuwsblad, al Fiandre e alla Freccia Vallone.